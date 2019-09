Să vezi și să nu crezi! Ce și-a trecut Ioana Tufaru pe Facebook, în dreptul ocupației actuale

Ioana Tufaru surprinde, din nou, în mediul online. Vizitatorii care îi accesează pagina de socializare – și care sunt atenți la detalii – au putut sesiza un amănunt care i-a pus pe gânduri.

Este vorba despre ocupația actuală a Ioanei Tufaru sau, mai bine zis, ceea ce a trecut aceasta la rubrica detaliilor personale. Ioan Tufaru a scris că este un părinte… casnic. Conform informațiilor apărute în mass-media, Ioana Tufaru primește, lunar, o indemnizație de 600 de lei. A reușit, de asemenea, să-și mai rotunjească veniturile cu încă 200 lei, pe două ore, ca urmare a colaborării cu Teatrul Evreiesc de Stat.

De menționat că partenerul ei lucrează, la rândul său, având un venit lunar de 1.500 lei. Dar, în ceea ce privește rubrica detaliilor personale de pe pagina sa de socializare, se poate presupune că Ioana a… uitat să actualizeze informațiile.

Ioana Tufaru a fost în concediu la mare

După două săptămâni petrecute la Costinești, Ioana a declarat că a plătit 75 de lei pentru o noapte de cazare și, în total, a cheltuit, alături de familie, 2.000 – 2.200 pentru a se relaxa.

“Am explicat de o mie de ori cu ce ma ocup eu, cu ce se ocupa Ionut, ce venituri avem si asa mai departe desi n-ar fi trebuit sa ma justific in fata nimanui. Facem sacrificii sa mergem la mare, pentru Luca in primul rand, ca noi nu tineam mortis sa ajungem pe litoral. Sa stiti ca exista si cazari ieftine si daca esti cumpatat iti permiti un concediu la mare si cu un buget restrans. Noi am platit cazarea 75 de lei pe noapte, la o pensiune, ne-am cumparat alimente de la supermarket si, din cand in cand, am mancat la terase de tipul “impinge tava”, unde preparatele sunt bune. A, si am stat frumos pe prosop sau pe cearceaf la plaja, nu am inchiriat sezlong. Cred ca am cheltuit in jur de 2000-2200 de lei”, a spus Ioana pentru wowbiz.ro.

A slăbit 75 de kilograme

De când i-a fost montat inelul gastric, fiica Andei Călugăreanu are 90 de kilograme, cu 75 mai puţin decât avea când a făcut intervenţia medicală.

M-am operat pe 3 octombrie 2017. Tot domnul doctor care mi-a făcut şi intervenţia de micşorare a stomacului mi-a sărit în ajutor şi nu mi-a cerut niciun ban. E ca un înger păzitor. Mă simt foarte bine acum. Prima săptămână am mâncat numai supe, apoi mâncare pasată, de bebeluş. A fost o operaţie uşoară şi sunt mândră că am slăbit 40 de kilograme în aproape şase luni. Dacă mai slăbesc 30 de kilograme, sunt cea mai fericită”, povestea Ioana la finalul lunii octombrie 2017.