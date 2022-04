Sancțiunile Occidentului împotriva Rusiei le-au înfuriat pe influencerițe. Rusoaicele și-au distrus gențile Chanel în semn de protest

Pachetele succesive de sancțiuni ale Occidentului împotriva Rusiei, aplicate în urma invaziei din Ucraina, încep să se resimtă. În același timp, interdicțiile Moscovei pentru cetățenii ruși, cum ar fi accesarea rețelelor sociale Facebook și Instagram, au dus la pierderi pentru antreprenorii din social media.

Influencerii Rusiei și-au pierdut mare parte din venituri odată cu dispariția audienței, iar, în multe cazuri, munca a fost luată de la zero pe alte rețele de socializare. Alții au menținut accesul la platformă printr-o rețea privată virtuală care maschează activitatea pe internet prin criptarea locației utilizatorilor și a traficului web.

Instagram a avut aproximativ 80 de milioane de utilizatori în Rusia, o țară care are 146 de milioane de oameni. Moscova a blocat platforma ca răspuns la decizia companiei-mamă Meta de a permite utilizatorilor din Ucraina să posteze mesaje precum „Moarte invadatorilor ruși”.

Cum au fost afectați influencerii

Așa s-a întâmplat și în cazul designerului Elena Igonina, care și-a lansat prima colecție a brandului de modă din Moscova, în anul 2020, la începutul pandemiei de Covid-19.

Vânzările au crescut doar prin intermediul aplicației Instagram, astfel că aproximativ 90% din venituri au venit în urma promovării acesteia pe rețeaua de socializare. Elena Igonina susține că marca ei a suferit o pierdere financiară uriașă după blocarea rețelei. Încă de când au fost impuse restricțiile în Rusia, afacerea susținută pe Instagram a scăzut cu 70%.

(CITEȘTE ȘI: DRONE SINUCIGAȘE, FOLOSITE ÎMPOTRIVA RUȘILOR! SUA TRIMIT ÎN UCRAINA 100 DE APARATE DE ZBOR SWITCHBLADE)

Și bloggerul Natalia Konstantinova și-a folosit conturile de pe rețelele de socializare pentru a le arăta oamenilor viața din Sankt Petersburg. Publicul acesteia era majoritar vorbitor de limba engleză.

Cu peste 35.000 de utilizatori pe Instagram și 300.000 pe TikTok, ea a trecut de la postările despre lucrurile care se întâmplau zilnic, cum ar fi modul în care erau curățate drumurile acoperite de zăpadă, la videoclipuri cu magazinele occidentale care au fost închise încă din primele săptămâni de la invazia Rusiei în Ucraina.

„Scopul principal al contului meu a fost să aduc oamenii din afara Rusiei mai aproape de Rusia. Toată munca mea din toți acești ani este degeaba acum”, a declarat bloggerița Natalia Konstantinova pentru NBC News.

Nemulțumirile vedetelor din Rusia

În ciuda represiunii de la Kremlin, mulți influenceri, dar și companii au continuat să posteze cu ajutorul VPN-urilor. Căutările online pentru VPN-uri au crescut mult în Rusia de când a fost anunțată blocarea rețelelor sociale.

„Când Facebook și Twitter au fost blocate oficial pe 4 și 5 martie, am crezut că am văzut un vârf de căutări cu 1.000 la sută mai mari. Acesta este dublu și aproape triplu”, a declarat Simon Migliano, șeful de cercetare la Top10VPN, o companie din Londra care monitorizează utilizarea și cercetarea internetului. Totodată, Migliano a susținut că acest lucru arată cât de mult iubesc rușii aplicația Instagram.

Însă acesta nu a fost singura nemulțumire din viața vedetelor din Rusia. Cei obișnuiți cu luxul par să fie deranjați de deciziile marilor magazine de a închide afacerile în Rusia. Printre marile branduri se află și Chanel, care s-a retras din Rusia, odată cu invadarea Ucrainei de trupele Moscovei.

Totodată, brandul a încetat să mai vândă produse online către ruși. Mulți dintre cei aflați în Moscova au catalogat mișcarea drept o rusofobie în acțiune, deși casa de modă a transmis că nu face decât să respecte sancțiunile impuse de Uniunea Europeană.

(VEZI AICI: VEDETE PRO ȘI CONTRA LUI VLADIMIR PUTIN. PERSONALITĂȚILE PLANETEI S-AU ÎMPĂRȚIT ÎN DOUĂ TABERE)

Compania a precizat că măsurile interzic şi vânzarea de articole de lux care costă mai mult de 300 de euro, dar și vânzarea către persoanele care intenţionează să folosească produsele în Rusia. Mai multe tinere din Rusia au început să posteze videoclipuri în timp ce își fac bagajele și susțin că sancțiunile restrâng în mod intenționat dezvoltarea Rusiei.

ANNA KALASHNIKOVA

Influencerița Anna Kalashnikova, care are mai bine de 2,4 milioane de urmăritori pe Instagram, a postat despre experiența sa cu așa numita rusofobie. Cântăreața, care este și actriță, a anunțat că a încercat să intre într-un magazin Chanel din Dubai să își cumpere o pereche de cercei și a aflat că marca nu își mai vinde produsele în țara natală și oamenilor ruși. Actrița, iubitoarea acestui brand, a susținut că acest incident îi aduce aminte de faptul că Coco Chanel era amanta unui nazist, iar acțiunile brandului sprijineau fascismul și rusofobia.

Ulterior, Kalashnikova a anunțat că managerii magazinului i-au spus: „Știm că ești o celebritate în Rusia, știm că vă veți duce achizițiile acolo, așa că nu vă putem vinde articolele noastre de marcă.”

LIZA LITVIN

În aceeași situație s-a aflat și designerul de interior Liza Litvin, care este și un renumit influencer în Rusia. Aceasta s-a plâns de experiența ei din magazinele Chanel din Emiratele Arabe Unite, după ce i-a fost refuzată o geantă. Litvin a spus: „Am fost la un butic Chanel din Mall of the Emirates. Nu mi-au vândut geanta pentru că (atenție!) sunt din Rusia!”

Designerul rus a fost revoltat când a susținut că managerul a anunțat-o că vor vinde produsele către ruși doar dacă vor semna o hârtie în care spun că nu vor purta respectivul accesoriu în Rusia. Lizei i s-au cerut datele de identitate la intrarea în magazin.

Fără să se gândească mai mult la urmările războiului provocat de liderul Vladimir Putin, rusoaicele bogate au găsit alte metode de a protesta în fața sancțiunilor provocate de Occident.

După aceste blocaje, mai multe rusoaice au început să își taie gențile de la Chanel în semn de protest față de brandul de lux care a decis să înceteze comercializarea produselor în țara lor. Dacă până de curând geanta Chanel era un semn evident al luxului printre influencerițele din Rusia, zilele acestea, distrugerea genților scumpe de la Chanel a devenit o dovadă de patriotism.

VICTORIA BONYA

Victoria este un fotomodel din Rusia care are pe Instagram nu mai puțin de 9 milioane de urmăritori. Tânăra a postat pe rețelele de socializare o filmare în care taie cu foarfeca o geantă neagră, marca brandului care și-a închis magazinele în țara lor.

Aceasta s-a declarat foarte nemulțumită: „Dacă Chanel nu își respectă clienții, noi de ce să respectăm casa de modă Chanel?”

(NU RATA: LA CE ARMAMENT A RECURS RUSIA ÎN RĂZBOIUL DIN UCRAINA. RACHETELE SPECIALE SUNT ”AȘII” LUI PUTIN)

MARINA ERMOSHKINA

Și prezentatoarea TV Marina Ermoshkina, care are pe rețelele de socializare aproximativ 300.000 de urmăritori i-a urmat exemplul. Marina și-a tăiat și ea geanta Chanel în fața urmăritorilor: “Nicio geantă, nici un singur lucru nu merită dragostea mea pentru Patria mea. Nu merită respectul meu. Sunt împotriva rusofobiei, sunt împotriva unui brand care susține rusofobia.”

DJ KATYA GUSEVA

Trendul a fost dus mai departe și de Katya Guseva, un DJ rus. Aceasta are peste 500.000 de urmăritori pe Instagram și susține că și-a dorit mereu o geantă Chanel.

După restricțiile impuse de Occident, părerea despre acest brand i s-a schimbat și s-a hotărât să o distrugă în fața camerelor de filmat: „Întotdeauna am visat să am în garderoba mea o geantă Chanel, și asta s-a întâmplat anul trecut. Dar după ce am aflat despre politica mărcii față de ruși, am decis să scot aceste genți din viața mea de zi cu zi până când situația se va schimba.”

YANA RUDKOVSKAYA

Producătorul de emisiuni muzicale din Moscova Yana Rudkovskaya, în vârstă de 47 de ani, a încărcat pe rețelele de socializare un videoclip cu ea în timp ce făcea snowboard în haine luxoase și ținea în mână un pahar de șampanie. Aceasta le-a transmis urmăritorilor nemulțumirile legate de brandul de lux care a încetat să își mai susțină activitatea în Rusia: „Acesta este un șoc pentru o femeie care cumpără Chanel și Chanel Haute Couture de mai bine de 20 de ani și care a stat la spectacolele sale în primul rând.”

Totodată, Rudkovskaya a considerat că această interdicție este umilitoare, după ce a plătit aproximativ un milion de euro pe produsele acestui brand.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a comentat această situație. Aceasta a susținut că mai mulți bloggeri au relatat pe paginile lor că magazinele oficiale Chanel din alte state au refuzat să le vândă produse cetățenilor ruși și susține că aceasta este o campanie împotriva Rusiei.

La fel ca Anna Kalashnikova, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe a redeschis subiectul colaborării brandului Coco Chanel cu ocupanții naziști ai Franței, în anii 1940. Aceasta susține că este o tradiție a campaniei care rămâne puternică și în aceste zile, pentru că Chanel s-a reîntors la origini și la susținerea acordată nazismului de creatoarea Casei Chanel.

Totodată, Maria Zaharova susține că Chanel s-ar opune așa numitei denazificări a Ucrainei, scopul declarat al invaziei declanșate de forțele rusești.

Însă socialista ucraineancă Snezhanna Georgieva susține că unii cumpărători ruși au reușit să negocieze achiziția articolelor Chanel: “Îmi va plăcea când aceste mărci se vor întoarce, dar știm câteva buticuri care sunt încă deschise atunci când un client obișnuit le sună.”

Cu toate acestea, niciuna dintre celebritățile de la Moscova sau Sankt Petersburg nu și-a arătat îngrijorarea față de milioanele de ucraineni care au rămas fără adăpost și au fost nevoiți să fugă în țările străine pentru a-și salva viața.

Și nici nu și-au manifestat dezabrobarea față de invadarea Ucrainei, care a dus la pierderea a mii de vieți.

Gestul făcut de influenceri nu a fost însă văzut de toți utilizatorii în același fel. Mulți au considerat că postările lor sunt lipsite de respect față de ceea ce se întâmplă în Ucraina.

„Tu, respect? Poate ar trebui să comentați atrocitățile și crimele de război din Ucraina, în loc să vă comportați ca niște victime!”, a fost unul dintre comentariile primite la videoclipurile postate de bloggerițele din Rusia.

Documentarea acestui material a fost făcută de Gândul.ro

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.