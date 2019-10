Sanda Ungur, șoferița care a provocat accidentul din Jibou, va fi din nou judecată.

Mădălina P., Ștefana S., Claudia B. și Maria Ș. sunt tinerele care au pierit în Ajun de Înălțare, după ce mașina în care erau a fost spulberată de un tren. Cele patru tinere erau studente în anul terminal, iar pe 17 mai se întorceau de la Cluj, de la festivitatea de premiere a unor prieteni comuni. La Jibou, la trecerea la nivel cu calea ferată, mașina în care se aflau a fost izbită în plin de tren. Cele patru pasagere și-au pierdut viața pe loc, în timp ce șoferița, Sanda Ungur, a scăpat cu răni ușoare.

Ancheta a scos la iveală faptul că Sanda Ungur, aflată la volan, nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferată, moment în care maşina ei a fost lovită în plin de un tren. Inițial, tânăra a fost condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare şi o perioadă de surpaveghere de patru ani. Pe 1 octombrie, Curtea de Apel a atacat sentinţa dată de Judecătoria Jibou, iar Sanda Ungur o să fie din nou judecată.

“Admite apelurile declarate de partile civile PM si PSV si partile vatamate PV, PM, P G, P C A, SV, SI, SIC, BS, B MS, PI A, GS, BM, PSD si BM (familiile tinerelor decedate – n.red) impotriva sentintei penale nr. 115 pronuntata la 15 mai 2019 de Judecatoria Jibou ca fiind intemeiate si in consecinta. Potrivit art. 488 al.4 lit.b C.proc.penala , desfiinteaza sentinta penala nr.115 pronuntata la 15 mai 2019 de Judecatoria Jibou prin care acordul de recunoastere a vinovatiei a fost admis. Conform art. 485 al.1 lit.b C.proc.penala respinge acordul de recunoastere a vinovatiei si trimite dosarul procurorului in vederea continuarii urmaririi penale. Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Definitiva”, se arată în decizia transmis marţi, pe 1 octombrie.