Sandra Izbașa, dezvăluiri emoţionante despre cel mai greu moment din viaţa ei: „Îmi este greu să vorbesc pentru că știu prin câte lucruri am trecut”

Sandra Izbașa şi-a deschis sufletul în emisiunea moderată de Denise Rifai şi a dat detalii emoţionante despre cariera sa impresionantă. Printre lucrurile povestite, aceasta și-a amintit de unul dintre cele mai grele momente prin care a trecut pe vremea când făcea perfomanţă pe plan sportiv.

Sandra Izbașa a devenit în anii 2000 un reper al gimnasticii mondiale. La Jocurile Olimpice de vară din 2008 și la Jocurile Olimpice de vară din 2012 de la Londra, Sandra Izbașa a fost medaliată cu aur. În ceea ce priveşte viaţa personală, fosta gimnastă se iubeşte cu actorul Răzvan Bănică, alături de care şi-a întemeiat familia mult visată.

Recent, Sandra Izbașa a fost invitată la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Ridai”, acolo unde a vorbit despre cariera sa sportivă. Blondina și-a adus aminte de cel mai greu moment din viața sa, când a suferit o accidentare gravă.

„Îmi este greu să vorbesc pentru că știu prin câte lucruri am trecut”

„Da, a fost cumpănă vieții mele. Mai ales că nu mă așteptam. Eram într-o formă destul de bună pentru competiție. S-a întâmplat într-o competiție pregătitoare pentru campionatele mondiale, la Buzău. Mi s-a rupt tendonul în momentul în care eu am bătut ca să mă desprind 3 metri de la sol, să fac un element. În momentul bătăii am simțit că s-a rupt solul, iar în aterizare mi-am prins mâna între șold și sol și mi-am fracturat-o. A fost foarte grea accidentarea. Și îmi este greu să vorbesc pentru că știu prin câte lucruri am trecut și mi-am dorit din suflet să mă refac. Mai ales că veneam cu un istoric, promiteam foarte mult. Părinții și Federația Română de Gimnastică au fost alături de mine și au făcut tot posibilul să ajung în Germania să mă operez”, a mărturisit Sandra Izbașa.

De asemenea, fosta gimnastă a mărturisit faptul că a luat o decizie greşită la acel moment care a costat-o destul de scump: “Cauza? Epuizare. Veneam după 2008, după un an olimpic, aveam nevoie de recuperare, aveam nevoie să ies un pic din zonă, iar eu mi-am dorit la Campionatul Mondial și am forțat un pic. În momentul ăla nu trebuia să iau o decizie, am greșit, dar am învățat. Am învățat să mă respect și atunci când spun că nu pot să fac față și nu mă simt pregatită, să comunic mai mult cu acel colectiv să luăm o decizie. Nu am făcut lucrul ăsta. S-a ajuns la o accidentare foarte gravă”.

Sursă foto: Instagram