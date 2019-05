Sandu Lungu, în doliu! Tatăl lui a murit în spital, iar luptătorul a făcut declarații halucinante: “L-ați lăsat să moară ca un câine”

Sandu Lungu și rudele sale trec printr-o perioadă extrem de delicată. Tatăl cunoscutului luptător a murit într-un spital din Oradea în care era internat, iar plecarea lui de pe această lume a lăsat multă durere și suferință în sufletele celor dragi. Mai mult, într-un mesaj emoționant pe care l-a făcut public, sportivul de MMA acuză angajații Spitalului de Psihiatrie că l-au lăsat pe părintele lui “să moară ca un câine”.

Sandu Lungu, în doliu

Într-o postare făcută pe Facebook, Sandu Lungu îi aduce un omagiu tatălui său, Alexandru Lungu Senior, căruia îi mulțumește pentru moștenirea lăsată, ambiție și caracterul puternic… Desigur, în rândurile așternute pe Internet, luptătorul își exprimă nemulțumirea față de cadrele medicale care s-au ocupat de părintele său și… a povestit cum au fost ultimele clipe de viață ale acestuia.

“Sa ne fereasca Dumnezeu sa ajungem in spitalele din Oradea, ca nu mai avem nicio sansa, murim nevinovati, tatalui meu i s-a facut rau de dimineata, era internat la spitalul de psihiatrie din Oradea a varsat de cel putin 5 ori in fata personalului, i-au administrat o pastila (…), avea stari de ameteala, dureri in piept, nimeni nu s-a gandit sa cheme o ambulanta sa il duca la urgenta la spitalul care se afla la 200 metri distanta. L-ati lasat sa moara ca un caine singur, in patul lui; la ora 12, cand deja era fara puls, ati chemat SMURDUL, va bateti joc de fiinte umane pe care ar trebui sa le vegheati , sa ii supravegheati.

Pacat ca in 2019 inca beneficiem de medici si asistenti sub nivelul mediocru, care habar nu au care este rolul lor acolo, ne pierdem copii parintii pentru ca suntem depasiti de situatie si lasam lucrurile sa decurga asa in continuare. Totul a devenit un fel de ruleta ruseasca, scap, nu scap, totul este lasat in voia sortiii, nimeni nu vrea sa studieze, sa evolueze, totul se rezuma la: «Nu stii pe cineva?», «Cat m-ar costa sa intru in serviciul respectiv pentru ca sunt pensii si salarii mari?», vai de noi si de soarta noastra!!

Multumesc pentru sustinerea voastra si mesajele de sustinere!🙏Dumnezeu sa-l odihneasca! Multumesc pentru mostenirea frumoasa, pentru forta mostenita de la tine, ambitia si caracterul puternic! Te iubesc, tati meu puternic si suflet frumos!🙏❤️”, a scris Sandu Lungu pe contul său de Facebook în cursul zilei de ieri.

Cunoscutul sportiv de MMA a anunțat astăzi când va fi condus pe ultimul drum părintele său. “Tatal meu va fi inmormantat maine, 28 mai, ora 15:00, slujba va fi la Capela Orasaneasca,r og presa sa ne lase sa il conducem pe ultimul drum in liniste! Multumesc! Cand ti-am zis ca esti nemuriror, am avut dreptate pentru ca Legendele nu mor niciodata!💪🙏” este mesajul transmis azi de Sandu Lungu.

Alexandru Lungu Senior – biografie

Alexandru Lungu Senior, cunoscut şi ca Sanyi Lungu, a fost un personaj legendar al Oradiei, cu o aură misterioasă. El este unul dintre foștii campioni la lupte libere la finele anilor ’60, relatează ebihoreanul.ro.