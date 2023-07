Oana, sora Deliei Matache a luat o decizie radicală, după divorț. Lipsa banilor și necesitatea de a le asigura copiilor săi tot ce au nevoie, au determinat-o să se întoarcă pe scenă. A dezvăluit acest lucru chiar mama sa, Gina Matache, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

După ce a divorțat, oficial, de tatăl copiilor săi, viața Oanei Matache, sora mai mică a Deliei, a reintrat pe făgașul normal. Cum cei doi copii au rămas cu domiciliul la ea, aceasta s-a reîntors pe scenă, alături de Delia, după pauza luată pentru rezolvarea problemelor ivite.â

„Oana cântă cu Delia iar, împreună pe scenă. Doar trebuie să le dea de mâncare copiilor. Ursul nu dansează de voie, ci de nevoie. Mă interesează copiii, ca ei să aibă, nu să aștepte să-i dea Gheorghe sau Ion. Doamne ferește!”, a mărturisit mama artistelor, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Eu sunt un om foarte zgârcit”

Altfel, Gina Matache nu ne-a ascuns faptul că nu și-ar duce niciodată nepoțeii pe litoralul românesc.

„Cu nepoțeii e mai riscant, nu am avut deplasări lungi. La mare la noi nu m-aș duce. Buzunarul meu nu-mi permite să arunc cu banii pe mâncare veche. Eu sunt un om foarte zgârcit”, a adăugat aceasta.

Despre extravaganțele pe care i le face Delia

Gina Matache acceptă însă cu drag surprizele pe care i le face fiica sa cea mare, Delia:

„Îmi cunosc buzunarul, mă întind cât mi-e plapuma. Nu cu fițe, că nu am de ce. Că-și mai permite fata să facă extravaganțe cu noi, da. Dar eu nu sunt așa. Pe mine mă doare sufletul de bani. Am plecat de mai multe ori cu ei, accept cu drag când mai fac ei din astea. Dar eu să scot bani pentru așa ceva, niciodată. Eu am muncit foarte mult, ca să mi bat joc de bani. Am muncit de mi-au sărit capacele”.

Obiceiul pe care-l are de ani de zile

Mama celor două artiste are și un obicei de la care nu se abate de ceva ani. Mai precis, cum prinde prețuri bune la bilete, aceasta pleacă cu un grup de prietene, în scurte vacanțe:

„Plec cu prietenele, de fiecare dată când prindem prețuri bune la bilete. Suntem între noi așa, ca băbuțele. Important e să te simți bine unde te duci. Mi-e frică de avion, de mai multe. Dar când ești în grup, îți piere teama”.

„Nu mai am forță”

În ceea ce privește cariera sa, Gina Matache, de altfel și ea o artistă cunoscută, nu a mai urcat pe scenă de câteva luni bune. Și, nu ne ascunde faptul că-și pregătește pensionarea.

„Cumva așptept să mă pensionez. Ușor, ușor, îmi pregătesc ieșirea. Nu am mai urcat pe scenă de la Revelion. Nici nu m-am mișcat din casă. M-a prins bătrânețea, sănătatea, lenea, De la o vârstă, organismul se resimte. Te mulțumești cu ce primești.

Vara în niciun caz nu merg să cânt pe căldurile astea. Nu mai am forță. Transpir din cap până-n picioare. Sinceră să fiu, nu mai am nici diponibilitatea să mai merg la Cocoșații din deal, să scot limba, du-te, cântă, vino înapoi. Nu mai merge. Nu mai e ce a fost”, ne-a mai spus aceasta.

„Delia nu are nevoie de sfaturile mele”

În ceea ce o privește pe fiica sa cea mare, Delia, una dintre cele mai bune voci autohtone, Gina Matache ne-a spus că era imposibil ca aceasta să nu iasă artistă:

„Eu am mâncat pâinea asta. Pe Delia o înțeleg perfect. Ea nu are nevoie de sfaturile mele, le știe foarte bine. A mers cu mine, a crescut în mediul acesta.

Fetele mele le-au încercat pe toate, de mici. Au crescut în mediu și nu ai cum să nu ieși artistă atunci când pui capul pe pernă și auzi Draga, nenii. Una e să încerci să vezi dacă merge, alta să trăiește în mediu artistic”.

