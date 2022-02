ȘANTAJ nasol în lumea bună a Capitalei! Patroana unuia din restaurantele de top e hărțuită cu un sex-video: ”Mi-au cerut bani ca să nu publice video-ul cu mine!”

Caz grav de șantaj în lumea bună a Capitalei! Mai mulți așa zis bărbați încearcă să obțină sume mari de bani de la Zenovia Dujac, patroană de restaurant! Aceștia au intrat în posesia unei videoclip trimis în 2015 de blondă iubitului său de atunci. În filmare, femeia se află în ipostaze intime, iar ”curajoșii” au amenințat-o și hărțuit-o prin interpuși, în speranța că vor primi bani mulți și nemunciți! Femeia nu a cedat, videoclipul a fost trimis tuturor cunoscuților săi, iar ea a mers la Poliție, ancheta fiind în toi. CANCAN.RO are toate detaliile gravului șantaj și va prezintă povestea pe larg, dar și declarațiile femeii șantaje.

Zenovia Dujac este patroana unui restaurant bun din Capitală. Muncește de dimineața până seara, dar cu toate astea își găsește timp și pentru iubire. Așa cum bine știm, dragostea de multe ori este oarbă, iar sentimentele puternice pe care frumoasa blondă le-a avut pentru iubitul ei au împins-o către un act de prea multă încredere, așa cum chiar ea dezvăluie:

”Am avut o relație acum patru ani cu un băiat, iar acum este încheiată. În perioada în care eram împreună, în 2015, i-am trimis iubitului meu o înregistrare cu mine, în ipostaze intime”.

”Au filmarea cu mine și vor bani în schimbul ei!”

Nimic ciudat până acum. Este treaba fiecăruia ce face în intimitate cu partenerul său. Doar că intimitatea Zenoviei a fost zdruncinată de niște băiețași care nu țin cont de nimeni și de nimic și care se cred mai presus de lege. Ei vor să facă rost de bani necuveniți printr-o metodă care te poate duce foarte ușor după gratii: șantajul! Blonda dezvăluie pentru cititorii CANCAN.RO când a început totul: ”Acum o săptămână cineva a încercat să mă șantajeze cu această filmare”.

”Curajoșii” care au ochit-o pe tânăra afaceristă s-au gândit că aceasta este o pradă ușoară. Au văzut-o mai tot timpul singură la restaurantul pe care îl deține, tinerică și frumușică, deci ușor de speriat, în mintea lor. Așa că planul extrem de grav a fost făcut. Au folosit un intermediar – despre care nu știm dacă e înhăitat cu ei și speră să primească parte din pradă sau este doar un mesager – iar acesta a contactat-o pe Zenovia și i-a transmis mesajul celor care ar trebui să fie după gratii, nu în libertate:

”Un client de-ai mei, de la restaurant, mi-a scris pe Instagram că vrea să vorbească cu mine la telefon, de urgență și mi-a lăsat numărul lui. L-am sunat și mi-a spus că niște băieți de oraș, așa s-a exprimat el, au filmarea cu mine și vor bani în schimbul ei. Inițial eu am refuzat pentru că am și uitat de acea filmare. Nu-mi aminteam să fi făcut eu vreodată așa ceva pentru că s-a întâmplat o singură dată. Am spus că nu e normal așa ceva și că nu există acea filmare. Deci am refuzat varianta cu banii”.

”Au trimis videoclipul tuturor cunoștințelor mele!”

Interesant este că mesagerul a insistat și i-a propus femeii să achite chiar el suma cerută de șantajiști, detaliu care ne face să ne întrebăm dacă acesta are cele mai curate intenții sau e în echipă alături de ”curajoșii” care hărțuiesc o femeie: ”A spus că rezolvă el și că le dă bani de la el, dar am refuzat și asta. Nu are cum să dea o persoană străină bani pentru mine. Nu aș accepta niciodată așa ceva”.

Enervați de faptul că blonda nu a cedat presiunilor, șantajiștii au trecut la amenințări serioase și chiar la fapte! Filmarea în care Zenovia se află în ipostaze intime a fost trimisă către toți cunoscuții femeii:

”E un caz foarte grav de șantaj. Ei au spus că vor trimite filmarea tuturor persoanelor pe care eu le cunosc. Și asta s-a și întâmplat. Le-au trimis și unor persoane care sunt doar clienții mei de la restaurant. Sincer, având în vedere că mereu am fost o persoană mai rezervată în ceea ce mă privește, m-a afectat foarte mult. Sunt femeie și am trimis acel video acum mulți ani unui bărbat de care am fost foarte îndrăgostită. Orice femeie în intimitatea ei are o viață particulară. Ce m-a deranjat mai tare e că au trimis acel videoclip tuturor cunoștințelor mele”, dezvăluie Zenovia.

Poliția e pe urmele șantajiștilor care ar putea să facă ani grei de închisoare!

Deși situația este una extrem de neplăcută pentru o ființă plăpândă cum este o femeie, cea din povestea aceasta a găsit o forță de bărbat cu mult mai mare decât a ”curajoșilor” care șantajează femei prin interpuși! Zenovia a apelat la autorități, iar acum poliția este pe urmele lor:

”Am sunat acea persoană care a intermediat șantajul și i-am spus că nu dau niciun ban și că mă duc la poliție. Clientul respectiv care a intermediat a zis că în acest caz nu va recunoaște discuția cu mine și că e dispus să plătească el în locul meu, în sensul de a mă ajuta. Am refuzat asta din nou. Nu știu decât că este vorba despre un anumit Bogdan, așa mi-a spus clientul meu.

Alte detalii nu am. Atât a putut să îmi spună, n-a vrut să-mi mai dea detalii, deși eu am insistat foarte mult. Nu e normal, i se poate întâmpla oricui. Chiar și familiei lui și cred că ar fi trebuit să îmi spună despre cine este vorba!”

Nu poți acoperi un șantajist. Am fost la poliție, iar cei de acolo mi-au spus că deschid o anchetă care acum este în desfășurare. Am ales să vorbesc acum deși nu îmi face placere pentru a mă proteja în viitor de astfel de șantajiști. Poate mai sunt și alte femei în postura mea și ar trebui să vorbească. Nu e normal să acceptăm astfel de lucruri!”.

Ce riscă cei care au șantajat-o pe Zenovia Dujac

CANCAN.RO a consultat Codul Penal pentru a vedea exact ce pedepse riscă șantajiștii care au sperat să facă bani pe spatele unui moment de slăbiciune din viața unei femei îndrăgostite. Aceștia ar putea primi un maximum de 7 ani de închisoare! Iată mai jos articolul 207:

Art. 207

(1) Constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, în scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează ameninţarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromiţătoare pentru persoana ameninţată ori pentru un membru de familie al acesteia, în scopul prevăzut în alin. (1).

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost comise în scopul de a dobândi în mod injust un folos patrimonial, pentru sine sau pentru altul, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

