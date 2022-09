Sărbătoare în familia lui Mircea Ursu. Fiica „Bodyguardului lui Dumnezeu” a împlinit azi 1 an

Mircea Ursu este în culmea fericirii după ce fiica sa, Giulia Cataleya, a împlinit astăzi 1 an. Cel care și-a câștigat de-a lungul timpului titlul de „Bodyguardul lui Dumnezeu” sau „Spaima interlopilor” a dorit să marcheze acest eveniment special cu o ieșire în oraș alături de soția sa și de fiica pe care o au împreună.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Mircea Ursu este un tătic fericit, care se bucură de fiecare moment alături de fiica sa. Acesta și-a dorit foarte mult ca soția sa, Gina Florentina Ursu, să aducă pe lume un copil care să îi însenineze viața.

Mircea Ursu sărbătorește ziua de naștere a fiicei sale

„Bodyguardul lui Dumnezeu” are parte de o seară de-a dreptul uimitoare alături de familia sa, sărbătorind prima aniversare a fiicei sale. În urmă cu numai un an, Mircea Ursu declara că se bucură nespus de faptul că a devenit pentru prima și ultima dată tată. Giulia Cataleya a fost din nou în centru atenției, sub atenta supraveghere a tatălui său.

Mircea Ursu a organizat o ieșire în oraș alături de soția sa, dar și de micuța sărbătorită. Acesta a ales să poarte o cămașă albă, un sacou de culoare închisă și pantaloni negri, asortându-se cu ținuta Ginei, de culoare neagră. Giulia a ieșit în evidență datorită rochiței în carouri pe care a purtat-o. În fotografiile făcute de „Bodyguardul lui Dumnezeu” de poate vedea clar că aceasta se simțea foarte bine alături de părinții săi.

Ziua de naștere a fiicei sale, precum și ieșirea în oraș alături de soția sa l-au făcut pe Mircea Ursu să uite de ultimele probleme prin care a fost nevoit să treacă. După ce s-a zvonit că fuge de poliție și că a ajuns să se ascundă în biserici, bărbatul a încercat să treacă peste aceste aspecte și să se bucure de momente frumoase alături de cei dragi.