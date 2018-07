Sărbătoare mare în familia Elenei Gheorghe: ”De șase ani împreună la bine și la greu”

Mare, sărbătoare, mare în familia Elenei Gheorghe! Astăzi, vedeta și soțul ei au împlinit șase ani de căsătorie. (Promotiile zilei la monitoare )

Elena Gheorghe se poate considera o femeie împlinită! Vedeta are un soț care o iubește necondiționat, doi copii frumoși și o carieră de succes. Iar astăzi, Elena Gheorghe a sărbătorit alături de familia ei șase ani de când ea și soțul ei au spus cel mai important ”Da!” din viața lor. Iar fanii le-au transmis un mesaj emoționant. (VEZI ȘI: MOMENTE DE PANICĂ PENTRU ELENA GHEORGHE! ARTISTA A PIERDUT UN COPIL)

„De şase ani împreună la bine şi la greu. Iubire adevărată. Astăzi s-au împlinit 6 ani frumoşi de când Elena şi Cornel sunt împreună. Mă bucur că dragostea lor ţine şi până acum şi au reuşit să fie un exmplu pentru noi. Îi iubesc nespus de mult şi mă bucur pentru ei. Vă mulţumim pentru tot, dragilor.”, este mesajul transmis de fani pentru Elena Gheorghe şi soţul ei Cornel. ()

Elena Gheorghe, o mămică fericită

Elena Gheorghe este o mămică extrem de mândră. Și dacă până anul trecut a fost o mămică de băiat, iată că de aproape un an are și o fetiță care-i aduce bucurii. Artista trebuia să nască pe 30 iulie, dar micuța s-a grăbit să vină pe lume cu 10 zile înainte. Iar cel care a ales numele pentru fetiță a fost chiar fratele ei, Nicholas. (CITEȘTE ȘI: ELENA GHEORGHE, RAVĂȘITĂ DE TRISTEȚE: „MI-E GREU SĂ SCRIU DESPRE ASTA, DUREREA NU MĂ LASĂ S-O FAC, DAR FEMEIA CARE M-A IUBIT NESPUS…”)

"Cea mică ne-a luat prin surprindere Când am văzut-o prima dată nu mi-a venit să cred. Cinci ani am fost doar mamă de băiat. Nicholas este foarte înţelegător. Mi-a promis că o să mă ajute. Sper că Bebelina să fie că până acum, să mănânce, să doarmă. O să mergem 2-3 zile la mare. Deocamdată o s-o vadă doar mami şi tati, are nevoie de intimitate. Eu sunt foarte fericită. Are pătuţul ei amenajat în camera noastră.", mărturisea Elena Gheorghe la ieșirea din spital, după ce a adus-o pe lume pe fetița ei.