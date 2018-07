Sărutul, adesea un semn de prietenie sau afecţiune, este un gest de intimitate specific civilizaţiei ocidentale, nefiind practicat în toate culturile lumii. Obiectivul sărutului nu se rezumă numai la buze, acesta putând fi direcţionat către orice parte a corpului, cu grade diferite de intensitate sau presiune. Când ne referim la bărbaţi, atunci acţiunile lor vorbesc mai mult decât cuvintele. Şi uneori, modul în care bărbatul sărută femeia, vorbește despre sentimentele sale, chiar mai tare. (Vezi și: Felicitări de Ziua internațională a sărutului)

Sărutul pe obraz semnificație

Prietenia este adesea simbolizata prin sarutul pe obraz. Acest obicei depinde de cultura si obiceiurile oamenilor. De exemplu, in Europa, oameni se saruta pe obraz daca fac cunostiinta pentru prima data sau atunci cand isi iau ramas bun. In multe parti ale Frantei (cum ar fi Bretagne, de exemplu), trei saruturi pe obraz sunt considerate ca fiind un act de respect. Acesta este motivul pentru care americanii vin in Europa, chiar daca se pot simti incomod atunci cand sunt martori sau care participa la un astfel de ritual (acestia sunt in general adeptii imbratisarilor ca o expresie de prietenie si duiosie). (Vezi și: Loredana Chivu și Philipp Plein s-au sărutat pasional într-un club)

Sărutul, un simbol religios-erotic

Unul din cele mai vestite săruturi a fost cel al trădării, Sărutul lui Iuda. În tradiţia creştină, Iuda l-a trădat pe Isus cu un sărut; în acest fel, sărutul, asociat până atunci cu pacea şi uniunea, a căpătat şi o încărcătură simbolică negativă, a morţii şi a trădării.

Sfântul Augustin avertiza asupra reavoinței aduse de un sărut, mai ales, atunci când inima este încărcată cu amăgire şi necinste. Sărutul trădător al lui Iuda a a fost considerat de creştini ca trădare a însuşi sărutului, dar şi o trădare a Domnului.

În perioada creştină timpurie, sărutul reprezenta un simbol mistic, atât în ceremonialurile liturgice, cât şi în cele neliturgice, fiind asociat cu simţăminte intense precum pacea, uniunea şi dragostea.

În primele secole ale erei noastre, iconografia creştină a împrumutat motive sau simboluri din mituri păgâne consacrate. Printre motivele preluate în acest fel, a făcut parte şi mitul lui Psyche şi Eros, una dintre imaginile favorite ale creştinilor din Roma, fiind cea a unei perechi sarutandu-se şi îmbrăţişându-se.

Psyche, fecioara care o concurase în frumuseţe pe Afrodita, reprezenta sufletul unei fiinţe umane decedate, iar Eros, desigur, preaputernicul zeu al dragostei. Imaginea acestui cuplu simboliza pentru creştini cununia în ceruri a sufletului. (Citește și: Românca sărutată de Maluma a ajuns vedetă peste noapte)