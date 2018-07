Românca sărutată de Maluma a ajuns vedetă peste noapte: ”Am știut c-o să ajung pe scenă de când mi-am cumpărat biletul”

Anamaria Ioniță a devenit vedetă peste noapte după ce Maluma a publicat o fotografie cu ea, pe scenă. Tânăra încă nu și-a revenit după șoc! (Promotiile zilei la monitoare )

Celebrul artist columbian a susținut aseară un show de excepție la Romexpo! Cum și-a obișnuit fanele la fiecare concert, Maluma a chemat pe scenă o fată din public, cu scopul de a o săruta. Românca l-a impresionat atât de mult, încât a distribuit o poză cu ea pe contul lui de Instagram. Maluma a susținut aseară un mega concert la București și a cântat toate hiturile care l-au consacrat, spre încântarea fanelor aflate în public, care știau toate piesele și le cântau împreună cu el. Una dintre ele a fost și mai norocoasă. Artistul columbian a chemat-o pe scenă pentru a-i cânta… personal, dar și pentru… un sărut. Spre dezamăgirea româncei, Maluma s-a răzgândit și nu a vrut s-o mai sărute când a aflat că aceasta are iubitul în public. (CITEȘTE ȘI: SUPERSTARUL MALUMA A BĂUT ÎN CLUB PÂNĂ A PIERDUT AVIONUL!)

”Am presimțit că se va întâmpla ceva extraordinar, sigur nu mă credeți însă am știut c-o să ajung pe scenă de când mi-am cumpărat biletul la spectacol. Ba chiar le-am zis asta prietenelor și au râs de mine. Am fost aleasă din mulțimea de fete din fața scenei și m-am simțit cel mai norocos om din lume căci Maluma mi-a dedicat o piesă și mi-a dat un sărut. Prietenul meu? S-a supărat un pic pe mine, încerc să-l împac. I-a trecut, sper, supărarea când m-am spălat pe față, a doua zi dimineața. Eu aș mai fi stat așa.”, a mărturisit Anamaria Ioniță pentru libertatea.ro.

Și uite-așa, Anamaria Ioniță a devenit vedetă peste noapte. (CITEȘTE ȘI: CE POZĂ A POSTAT MALUMA IMEDIAT DUPĂ CONCERT! A FĂCUT O ROMÂNCĂ CELEBRĂ ÎN TOATĂ LUMEA)

"După ce poza mea a părut pe pagina de socializare a lui Maluma sute de persoane din întreaga lume mi-au trimis mesaje, m-au căutat și m-au felicitat. Trăiesc într-un vis frumos pe care sper ca Marian, iubitul meu, să-l înțeleagă și poate, împreună, ajungem din nou la un concert al lui Maluma. În toamnă pretty boy se întoarce în Europa.", a mărturisit Anamaria Ioniță pentru libertatea.ro.