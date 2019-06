Saveta Bogdan a ajuns de urgență la spital! ”A curs foarte mult sânge”

Artista de muzică populară, Saveta Bogdan, a trecut prin momente delicate, în urma unui accident casnic care a făcut-o să piardă mult sânge.

Aflată în America, acolo unde va locui cel puțin trei luni, interpreta a ajuns de urgență la spital. Ea a povestit în direct la Antena Stars, prin ce a trecut.

„Am vrut să fac și eu acolo o mâncare, că ai mei au fost învățați să mănânce numai grătare. La un moment dat mi-a sărit desfăcătorul direct în mână și curgea sângele foarte tare. Am umplut tot în casă, curgea sângele ca la chivetă. Am avut impresia că mi-am tăiat o venă acolo, fără să vreau…A curs foarte mult sânge și am fugit repede la spital, deși eu nu am aici asigurare, aici nu te bagă nimeni în seamă și acum să văd cât mă costă. Am stat vreo 3 ore acolo, mi-a curs sânge de am înnebunit. Am 5 copci la mână…Am făcut antitetanos”a spus Saveta Bogdan, la „Agenția VIP”.