Scandal cu iz de telenovelă la vârful Armatei! Şarmanta Oana a sunat la 112 după o ceartă conjugalā cu generalul Berdilă. Ce le-a spus polițiștilor a doua zi

Un nou scandal lovește Armata Română după ce Oana Harabagiu a apelat numărul de urgență 112 și a reclamat un incident în care era implicat generalul-locotenent Iulian Berdilă, locțiitor pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Apărării. Deși inițial femeia le-a spus polițiștilor că ar fi existat și o agresiune fizică, a doua zi aceasta a revenit asupra declarațiilor și a susținut că a exagerat situația.

Cazul atrage atenția nu doar prin funcția ocupată de Iulian Berdilă în cadrul MApN, ci și prin faptul că atât numele său, cât și cel al Oanei Harabagiu au apărut anterior într-un dosar de corupție instrumentat de DNA, care îl vizează și pe șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.

Apel la 112 și acuzații retrase a doua zi

Incidentul s-a petrecut în seara de 21 octombrie, în jurul orei 21:00. Oana Harabagiu a apelat 112 și a reclamat faptul că ar fi fost agresată de partenerul său, generalul-locotenent Iulian Berdilă.

La fața locului au ajuns polițiștii Secției 17, care au discutat cu femeia și au consemnat declarațiile acesteia. Potrivit informațiilor apărute ulterior, reclamanta a susținut inițial că între ea și general a existat nu doar un conflict verbal, ci și o agresiune fizică. În prezența polițiștilor, femeia ar fi acuzat inclusiv dureri la nivelul abdomenului și al piciorului drept.

Cu toate acestea, Oana Harabagiu nu a depus plângere penală și nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție.

Contactat de independentnews.ro în legătură cu incidentul, generalul Berdilă a negat existența acestuia și a transmis un mesaj ferm.

„A nega un incident presupune a confirma ca exista un incident. Or, acest lucru nu corespunde realității. În măsura în care veți efectua orice demers în care să induceți percepții publice și/sau private cu privire la un pretins incident din viața privată a mea, dar care vă repet că nu există în realitatea obiectivă, consider ca acest demers reprezintă o intenție vădită de defăimare a mea și voi efectua toate demersurile legale posibile pentru a sancționa un asemenea derapaj”.

În ziua următoare, Oana Harabagiu s-a prezentat din nou la poliție și și-a modificat declarația. Femeia a susținut că nu a existat o agresiune fizică și că a reacționat la cald, pe fondul conflictului cu partenerul său.

„Nu a fost nimic care să-mi pună în pericol integritatea fizică sau viața. A fost o ceartă obișnuită între doi oameni obișnuiți, el a plecat, iar eu am experimentat un sentiment acut de abandon, motiv pentru care am sunat la 112 și am declarat ce am declarat în fața polițiștilor. Am exagerat. Declarația mea a fost înregistrată de bodycam-ul polițiștilor. Ulterior, după ce am discutat cu partenerul meu și am realizat că demersul îi poate afecta în mod iremediabil cariera, am reevaluat situația și am dat astăzi o nouă declarație la poliție în care am povestit cum a fost de fapt”, a declarat Oana Harabagiu pentru independentnews.ro.

În lipsa unei plângeri penale, polițiștii au documentat cazul și au înaintat dosarul către unitatea de parchet competentă. Conform procedurilor aplicabile în astfel de situații, verificările pot continua și în lipsa unei plângeri formulate de persoana care a sesizat incidentul.

Numele Oanei Harabagiu apare și în dosarul DNA care zguduie conducerea Armatei

Incidentul capătă o dimensiune suplimentară în contextul în care numele Oanei Harabagiu a apărut și în scandalul de corupție care îi vizează pe generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, și pe generalul-locotenent Iulian Berdilă.

Potrivit informațiilor făcute publice în dosarul DNA, procurorii susțin că generalul Gheorghiță Vlad ar fi înlesnit emiterea și semnarea de către generalul-locotenent Iulian Berdilă a unei solicitări adresate Ministerului Educației privind suplimentarea locurilor bugetate la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul UNEFS.

DNA a transmis oficial:

„În cursul lunii iulie 2025, generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării din cadrul M.Ap.N., prin actele sale de complicitate, ar fi înlesnit emiterea și semnarea de către general-locotenent Berdilă Iulian, locțiitorul pentru operații și instrucție al Șefului Statului Major al Apărării, a unei solicitări adresate Ministerului Educației și Cercetării, privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București – Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu depășirea limitelor atribuțiilor conferite de legislație”.

În același comunicat se arată că solicitarea respectivă ar fi dus la suplimentarea cu 20 de locuri bugetate și la promovarea unor candidați admiși inițial pe locurile cu taxă.

„Prin această modalitate, ar fi fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării Naționale, prin afectarea relațiilor instituționale, și, corelativ, ar fi fost creat un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidați, prin promovarea acestora de pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate, urmând ca la finalizarea studiilor universitare, un număr de 3 candidați să fie încadrați pe posturi de ofițer, la Ministerul Apărării Naționale”.

Conform Mediafax, evoluția anchetei a scos la iveală relația dintre Iulian Berdilă și Oana Harabagiu.

„Generalul-locotenent Iulian Berdilă, locțiitorul pentru operații și instrucție al Șefului Statului Major al Apărării, și el în dosarul DNA al lui Gheorghiță – Șomordolea, alături de apropiata sa, Oana Harabagiu, care a primit și decorații, potrivit datelor publice.”

Legătura cu dosarul Gheorghiță Vlad – Mihai Șomordolea

Scandalul care zguduie conducerea Armatei a pornit de la ancheta în care este implicat și fostul secretar al CSAT, Mihai Șomordolea.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, procurorii militari ai DNA au ajuns la generalul Gheorghiță Vlad după efectuarea unor percheziții informatice și după analiza comunicațiilor existente în dispozitivele folosite de Mihai Șomordolea.

Acesta fusese deja pus sub acuzare, iar plecarea sa din funcția de la Cotroceni și din structurile CSAT a avut loc pe fondul dosarului aflat în lucru la DNA.

La începutul lunii iunie, DNA a anunțat oficial că lui Gheorghiță Vlad i-a fost adusă la cunoștință calitatea de suspect pentru „complicitate la uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit”.

Surse citate în presă au susținut ulterior că șeful Statului Major al Apărării ar fi refuzat inițial să predea telefonul mobil procurorilor, acesta fiind ridicat ulterior de anchetatori.

Cazul amintește de tragedia generalului Dorin Ioniță

Incidentul dintre Oana Harabagiu și Iulian Berdilă apare la doar câteva săptămâni după cazul care a șocat opinia publică și mediul militar.

Generalul în rezervă Dorin Ioniță a fost găsit mort după ce o femeie cu care avea o relație a reclamat la 112 că fusese agresată fizic. În urma evaluării realizate de polițiști, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, autoritățile apreciind existența unui risc iminent pentru victimă. Ulterior, generalul a fost găsit împușcat, ancheta indicând ipoteza sinuciderii.

Ancheta administrativă și verificările procurorilor urmează să stabilească dacă există elemente care să justifice continuarea cercetărilor.

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