Scandal după ce Ana Maria Pantaze a câștigat Românii au talent. Ce NU s-a văzut la Pro TV

La scurt timp după ce s-a încheiat finala emisiunii “Românii au talent” 2019 a izbucnit un scandal uriaș pe rețelele de socializare. Mărul discordiei este reprezentat de câștigarea premiului cel mare de Ana Maria Pantaze, cunoscută drept croitoreasa cu voce de aur. Tânăra a plecat acasă cu 120.000 de euro.

Scandal după ce Ana Maria Pantaze a câștigat “Românii au talent”

Internauții s-au împărțit în cel puțin trei tabere: unii care se bucură că Ana Maria Pantaze a câștigat sezonul #9suprem al show-ului “Românii au talent”, alții care spun că unul dintre copiii talentați meritau să ia premiul uriaș, dar și o categorie care critică intens faptul că Ana Maria Pantaze a obținut trofeul.

“Aris merita… Ea a greșit reprezentația în seara asta… a uitat cuvinte, s-a înnecat, a falsat”, “Zero talent… 👎 Nu mai faceți preselectii la acest show dacă tot nu vă pricepeți la ales talente… De râsul găinilor cine a câștigat… De fiecare dată pasivă și fără har… și + fără voce. Am senzația că fiecare putem cânta ca ea… Deci, să câștigăm că merităm premiul 😁😁😁 (…) P.S.: cum a cântat ea în finală… vă asigur, cântăm fiecare mai frumos în casă sau în mașină când conducem 😁😁😁😁”, “Bravo ei👏, dar totuși aș fi preferat să câștige băiețelul💙💙 acela simpatic care întradevăr are talent…”, “Nu mi-a plăcut această finală și, în mod deosebit, câștigătorul. Nu merita locul I și nici premiul”, “Emisiune de rahat, la final strică tot, ăia care merită ies locu 2 si 5, pffffff, Ema stoian și Aris Negoiță, doi copii talentați care meritau premiu din plin, plus trei edititi frumoase pentru care se uită lumea mai mult pentru ei și cu asta am spus tot” sunt cinci dintre comentariile strânse de o fotografie cu Ana Maria Pantaze, postată pe pagina de Facebook oficială a emisiunii “Românii au talent” de la Pro TV.