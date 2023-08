Scandal după finala Bravo, ai stil! Ilinca Vandici a rămas fără replică. „Nu te mai crede nimeni”

Finala sezonului 8 al emisiunii Bravo, ai stil! a avut loc pe data de 25 august 2023. Ultimul act nu a fost însă lipsit de momente tensionate. Marea câștigătoare a fost criticată dur de una dintre finaliste, lăsând-o fără replică pe Ilinca Vandici.

Sezonul 8 al emisiunii Bravo, ai stil! a ajuns la final. Vineri seară, a fost anunțată marea câștigătoare a emisiunii difuzate de Kanal D. Ediția nu a fost însă lipsită de controverse.

Finala Bravo, ai stil! nu a fost lipsită de controverse. Vorbe grele aruncate către marea câștigătoare

Vineri, 25 august, s-a desfășurat finala emisiunii Bravo, ai stil!. Alexandra a fost desemnată drept marea câștigătoare a sezonului 8 al emisiunii, ea primind coroana, dar și un cec în valoare de 100.000 de lei. Vădit emoționată de acest moment, Alexandra a izbucnit în lacrimi, imediat după ce Ilinca Vandici a anunțat că ea este câștigătoarea. Tânăra a transmis un mesaj de mulțumire celor care au susținut-o.

„Le mulțumesc din suflet tuturor oamenilor care m-au susținut. Le mulțumesc din suflet părinților mei. Vă mulțumesc vouă că mi-ați dat șansa să fiu participantă la acest concurs și să îmi împlinesc visul pe care îl aveam de când eram un copil. Mulțumesc!”, a declarat Alexandra.

Alexandra a fost imediat taxată de Jasmine, cele două având mai multe neînțelegeri pe parcursul acestui sezon al emisiunii. Mai exact, Jasmine i-a transmis câștigătoarei că nu mai are deloc credibilitate, lacrimile ei fiind și de această dată false. Vorbele dure ale tinerei au produs uimirea Ilincăi Vandici, care a rămas fără replică pentru câteva momente. Totuși, Alexandra nu i-a răspuns Jasminei, euforia succesului fiind prea mare pentru a mai lăsa loc la răutăți.

„Hai, Alexandra, că nu te crede nimeni că plângi. Până și astea sunt lacrimi de crocodil. Bravo, Maria!”, a spus Jasmine.

Alexandra a venit cu gânduri mari la emisiune încă de la început

Alexandra a intrat în emisiunea Bravo, ai stil! în luna iunie. Tânăra de 23 de ani a venit extrem de hotărâtă, ea dezvăluind încă de la început că vrea să câștige competiția. Mai mult, a dezvăluit și ce ar face cu premiul cel mare.

„Eu sunt Alexandra Dumitru, vin din Slatina, și am venit să fac ravagii la Bravo, ai stil! Am 23 de ani, sunt zodia Scorpion. Sunt o persoană extraordinar de versatilă și îmi adaptez starea în funcție de stilul în care mă îmbrac în ziua respectivă și asta cred că o să facă diferența și aici în competiție, pentru că o să fiu foarte cameleonică. Am venit ca să câștig și le avertizez pe concurente că urmează să cunoască viitoarea câștigătoare Bravo, ai stil!

Dacă o să câștig premiul cel mare toți bănuții ăia drăguți o să îi investesc în mine și în ceea ce îmi place să fac, adică modă și make-up, sau o să-mi cumpăr un ceas. Mă mai gândesc. (…) Sunt make-up artist de la 17 ani și model de la 14 ani. Am un salon de beauty, unde activez ca make-up artist, deci pot să mă numesc și antreprenoare”, a spus Alexandra.

