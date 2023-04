Un nou scandal de proporții, cu iz de amantlâc și cu poliția la ușă, zdruncină show-bizz-ul autohton. Înșelat cu un alt bărbat, soțul cântăreței de muzică populară și de manele, Mariana Cosmici, a băgat divorț, după ce a descoperit pe laptopul său, mesaje ale acesteia către prietene și amant. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Cântăreața de muzică populară și de manele, Mariana Cosmici, se află în proces de divorț cu soțul său, iar la mijloc se află și custodia celor două fetițe pe care le au. Bărbatul este cel care a introdus actele, la Judecătoria Sectorului 2, în cursul zilei de ieri. Acesta solicită, printre altele, stabilirea în locuința sa a domiciliului celor două minore, precum și exercitarea autorității parentale și pensie alimentară.

„M-a înșelat, ea e consumatoare, sunt mai multe chestii”

Potrivit informațiilor primite de CANCAN.RO, confirmate apoi de soțul artistei, Alexandru Cosmici a introdus acțiunea de divorț după ce a aflat, printre altele, că soția sa îl înșală și are și alte preocupări, nu tocmai potrivite, pentru o mamă.

„Nu vreau să fac vedetă dintr-un om de nimic. Unul dintre motive e faptul că m-a înșelat, ea e consumatoare, sunt mai multe chestii. E un om de nimic, care nu știe să facă nici curat, să cumpere pentru copii. Știe doar să se aranjeze, munca nu-i place. Eu veneam de la 16 de la job, eu ieșeam apoi cu fetele afară, eu le dădeam să mănânce, le băgam la somn. Eu duceam și luam copii de la grădiniță, duceam fata la antrenament. Ea venea numai la 3, 4 dimineața acasă. Făcea Tik Tok noaptea, cu copiii pe picioare.

A văzut că nu mai sunt bani, ce a zis, gata, a găsit alt fraier. Nu are un leu, cântă pe 15 milioane. Eu am deschis procesul de divorț. A văzut că nu mai are nicio șansă. Eu am fost orb, sunt un om liniștit, la locul meu. Nu are cu ce să se lege de mine. Am fost un soț exemplar”, a declarat Daniel Alexandru Cosmici în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„A furat tot din casă, am venit cu poliția”

Soțul cântăreței nu ne-a ascuns faptul că el este cel care a chemat poliția în momentul în care Mariana Cosmici se afla în domiciliul comun, unde i-a golit casa în care locuiau cu chirie, din care a luat până și medicamentele și aparatul pentru aerosoli al fetiței.

„A furat tot din casă, a venit cu amantul. Au cărat cu duba. A luat până și medicamentele, aparatul de aerosoli, jucăriile copiilor, tot. Sâmbătă nu m-au lăsat să intru, am venit cu poliția, la 1.20 noaptea. Mi-a scos din haine, mi le aruncase pe scară, mi le-a pus apoi în pungi. Erau o mulțime de scule cumpărate de mine, a luat tot, televizoare, plasme, mie mi-a lăsat doar un televizor din bucătărie. Eu am stat la ușă până a venit poliția.

A intrat peste maică-mea cu japca, au îmbrâncit-o. Mama se ocupă cu administrația blocului, i-a deschis pentru că credea că-i vreun vecin. A fost la IML. Ea când a văzut că mama e vânătă, s-a lovit și ea. Dar cât a fost poliția acolo, ea nu avea nicio vânătaie. Ea nu voia să plece fără copii. A plecat, a coborât cu poliția jos, a doua zi s-a dus și ea la IML. Ce a făcut? S-a lovit singură la ochi și la picior. Să spună că am bătut-o eu, apoi că a lovit-o maică-mea. Nici nu știa ce să mai mintă. Tot ce spun, îmi asum”, a continuat cu dezvăluirile soțul înșelat.

„Mi-au dat țeapă mare”

Bărbatul a mai povestit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, printre altele, că de-a lungul căsniciei sale, i-a dat soției bani pentru a cumpăra o garsonieră pentru mama acesteia, i-a luat mașină, i-a pus dinții:

„I-am dat bani pentru garsoniera lui maică-sa, i-am luat un frigider cadou, i-am dat 3000 euro să-și pună dinții de sus. Mașina la fel, tot eu i-am luat-o. Taică-su a luat 60 de milioane din indemnizația copiilor, care erau pe card. Pe mine era să mă prostească, hai să ne împăcăm, să luăm un teren pe numele mamei ei. Lucruri grave. Ea din 15 milioane, la fiecare cântare își lua rochie. Cântarea și rochia. Sau extensii, gene de trei ori pe lună și ce-și mai cumpăra ea, iarbă și altele.

Pe mine când m-a cunoscut, eram cu altă cântăreață. Ne-am înțeles, mi-am recuperat banii investiți, nu au fost probleme.

Dar aici mi-au dat țeapă mare”.

Cum a aflat că era înșelat

Soțul artistei a fost șocat să afle lucruri neștiute despre aceasta, în momentul în care i-a citit mesajele de pe rețelele de socializare.

„Ea a umblat cu șantaje emoționale, îmi iau copiii și plec. Fetițele sunt la mine acum. Avem adresa la mama mea. Daria are grădinița aici, antrenamente la gimnastică ritmică lângă casă.

Am găsit mesaje de-ale ei în laptop, pentru că avea parola salvată. O îndemnau altele să se dea cu capul de pereți, și să cheme poliția că am bătut-o… Și să spună că i-am pus ceva în pahar. Că sunt alcoolic, dar eu nu beau. Nici cu băieții nu ieșeam. Ea nici măcar o listă nu era în stare să facă, cu ce trebuia să cumpăr.

Când i-am văzut mesajele pe laptopul meu, pentru că avea parola salvată, am aflat multe. Ea zicea că se duce la studiou, o întrebam dacă a înregistrat ceva, dar era în altă parte.

Era cu gândul în altă parte. L-a găsit pe ăla, Gabi Rusu îl cheamă, s-a mutat la el.

E pericol public…Să ajungă să se dea cu capul de pereți să spună la poliție că am bătut-o. O palmă nu i-am dat. Am înregistrare, în care se aude cum ea dădea în mine”.

