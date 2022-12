De ce nu au divorțat încă, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu. Avocata artistei a spus care e motivul

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu sunt despărțiți oficial, însă, nu și legal. Divorțul dintre cei doi nu s-a pronunțat, încă, iar avocata artistei a spus care e motivul pentru care nu s-a ajuns la semnarea actelor de divorț.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu și-au spus adio, după mai bine de 12 ani de căsnicie. Deși părea din exterior că au o relație solidă, lucrurile nu erau atât de roz între cei doi. Ruptura s-a produs încă din primăvara acestui an, însă, nici până acum nu au fost semnate actele de divorț. Avocata artistei a făcut lumină în ceea ce privește procesul dintre cei doi. Conform declarațiilor avocatei, următoarea înfățișare va avea loc în luna ianuarie a anului viitor.

„Nu e un proces atipic. Nu vă pot oferi detalii, fiindcă există o confidențialitate avocat-client, dar nu e nimic ieșit din comun. Următoarea înfățișare pe fond e prevăzută pentru luna ianuarie a anului viitor. Urmăm pașii stabiliți de instanță”, a spus Nicoleta Popescu pentru Playtech.

(CITEȘTE ȘI: Alina Sorescu face dezvăluirea momentului. A întrerupt sau nu cântăreața colaborarea cu TVR?)

Ce spune Alina Sorescu despre separarea de Alexandru Ciucu

Părea că nimeni și nimic nu-i va putea despărți și că vor rămâne până la adânci bătrâneți să-și crească împreună cele două fete pe care le au. Inevitabilul s-a produs, iar după ceva timp de la apariția informației că cei doi divorțează, Alina a făcut câteva lămuriri.

,,Nu mă gândeam să ajung în situația asta, dar lucrurile astea m-au călit și mă vor ajuta să mă prețuiesc mai mult și să am și mai multă încredere în ceea ce simt eu. Suntem liniștite (n.r. – Alina Sorescu și cele două fete) într-un fel, pentru că el vrea să epuizeze toate căile de atac. Nu am cum să vorbesc mai mult, pentru că procesul este încă în curs, dar trebuie să-mi văd mai departe de activitate. În felul acesta am grijă de mine și de fetițe. Altfel nu aș avea cum să-mi întrețin numele și noi ca oameni ce avem de întreținut”, a declarat Alina Sorescu, în cadrul emisiunii „Exclusiv VIP cu Cristi Brancu”.