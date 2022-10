Alina Sorescu face dezvăluirea momentului. A întrerupt sau nu cântăreața colaborarea cu TVR?

Alina Sorescu (36 de ani) rupe tăcerea! După ce s-a aflat că producătorii de la TVR i-au scos emisiunea „Vorbește corect” din grila de programe, cântăreața a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, cu colaborarea sa. Artista a avut apariții la postul de televiziune pentru mai bine de două decenii.

Din anul 2002, Alina Sorescu a început colaborarea cu TVR, având sute de apariții până în prezent. Acum, când este și în plin proces de divorț cu Alexandru Ciucu, cântăreața s-a trezit în centrul unui nou „scandal”, în care s-ar fi trezit fără emisiune la postul de televiziune. În acest context, artista a spus:

„Sunt în primul rând artist, iar profesia mea înseamnă activitatea mea muzicală, școala mea de muzică și prezență scenică pentru copii, Picii lu Soreasca, și comunitățile mele online. Pe lângă acestea am avut și am numeroase alte colaborări punctuale. Sunt din 2002 colaborator al TVR și am răspuns cu mare plăcere, de fiecare dată când am fost solicitată, și când formatul mi s-a potrivit”, a spus Alina Sorescu.

(CITEȘTE ȘI: Lovitură de grație pentru Alina Sorescu! Șefii TVR au lăsat-o fără emisiune. Care e reacția artistei: „Acolo la TVR am crescut”)

Pleacă Alina Sorescu de la TVR? Ce s-a întâmplat, de fapt, între artistă și producători

Artista a mărturisit că între ea și producătorii de la TVR a fost mereu o relație de colaborare în care poate spune chiar că a crescut, acesta fiind postul pe care a văzut-o publicul de acasă. Alina Sorescu spune că va continua să aibă proiecte la Societatea Română de Televiziune și că le va accepta invitația de fiecare dată când va simți că i se potrivește formatul.

„În ultima perioadă am fost invitată de producătorii emisiunii “Vorbește corect”, alături de picii din trupa mea, în edițiile speciale pe care le-au realizat pentru copii. A fost ideea producătorilor ca, pe lângă oamenii de specialitate invitați (lingviști, scriitori etc), să se adreseze și copiilor, considerându-mă potrivită acestui context. Sunt în discuții pentru alte ediții speciale de acest gen, dar și pentru noi proiecte cu TVR. Am colaborat foarte bine și voi colabora de fiecare dată cu mare plăcere, fiind locul în care am crescut și care a completat activitatea mea artistică”, a adăugat Alina Sorescu, potrivit libertateapentrufemei.ro.

(CITEȘTE ȘI: Incredibil! Ce le interzice Alexandru Ciucu fiicelor sale. Alina Sorescu nu are nicio putere să schimbe asta)