Lovitură de grație pentru Alina Sorescu! Șefii TVR au lăsat-o fără emisiune. Care e reacția artistei: „Acolo la TVR am crescut”

Alina Sorescu a rămas fără emisiunea pe care o modera de ani buni pe TVR 1. Șefii au scos-o din grila din programe. De ce s-a ajuns aici și care este reacția artistei.

În plin proces de divorț, Alina Sorescu are din ce în ce mai multe probleme. Cântăreața a rămas fără emisiunea „Vorbește Corect”, de pe TVR 1 și acum este nevoită să se descurce fără una dintre sursele de venit.

În ultima perioadă s-au produs mai multe schimbări în ceea ce privește grila de programe de la TVR, iar surpriza că emisiunea Alinei Sorescu nu va mai face parte din grilă a luat prin surprindere pe toată lumea.

Care este reacției artistei

Publicul o știe pe Alina de la TVR, mai ales că, de-a lungul timpului a moderat mai multe emisiuni. Ca o primă reacție, aceasta a spus că e posibil să mai aibă o colaborare de Crăciun cu echipa TVR, însă, oricum ar fi, aceasta nu duce lipsă de proiecte. Tot ea a spus că urmează o perioadă încărcată, pentru că are multe proiecte de dus la capăt.

„Emisiunea nu se mai face, acum s-au schimbat mai multe. La ei durează, trebuie aprobat orice. Posibil să am, însă, ceva de Crăciun. Eu am doar colaborări, acolo la TVR am crescut, mă știe toată lumea.

Voi face la Constanța spectacolul «Suflet de copil», pe data de 18 noiembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor și mă pregătesc în același timp și pentru proiectele pentru Crăciun. E o perioadă foarte plină pentru mine din punct vedere profesional, mai ales că de câțiva ani încoace m-am dezvoltat pe mai multe planuri. Am școala mea de muzică pentru copii „Picii lu’ Soreasca”. Am avut și multe concerte în ultima vreme”, a declarat Alina Sorescu, pentru PlayTech.

Aceasta susține că în ultimii ani s-a dezvoltat frumos pe mai multe planuri și că are destule surse de venit care îi aduc stabilitatea financiară.

„La școala mea, eu mă ocup de tot, inclusiv de ținutele copiilor. Mă ocup cap-coadă, de toată apariția și imaginea loc. Tot acum, filmez și un clip nou, cu picii. Nu am un număr fix, vin și copii noi, nu pot spune exact. Numărul lor e fluctuant, nu e relevant. Sunt cursuri extra-școlare, nu e obligatoriu.

Am totodată comunități mari pe Facebook și Instagram și am numeroase campanii de promovare de produse și servicii în care cred și pe care le recomand urmăritorilor mei. Iar ca artist câștig și din drepturi de autor”, a mai mărturisit aceasta.