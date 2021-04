Scandal în showbiz! Săndel Bălan o atacă pe Andreea Antonescu: „Nu înțeleg de ce și-a murdărit familia cu declarațiile ei” + Replica artistei

E scandal în showbiz-ul autohton! La peste 20 de ani de la destrămarea Trupei Andre, Săndel Bălan o acuză pe Andreea Antonescu că ea ar fi vinovată pentru ruptura produsă, dar și pentru rușinea pe care familia a trăit-o.

Tatăl Andreei Bălan iese la atac și face o serie de acuzații la adresa Andreei Antonescu. Săndel Bălan afirmă că jumătatea Trupei Andre ar fi vinovată pentru ruptura trupei care făcea furori în anii 2000 . De cealaltă parte, în acest scandal intervine și Andreea Bălan susține că din postura de impresar, Săndel Bălan ar fi plecat cu toți banii strânși de cele două cântărețe în cadrul celebrei trupe care, din nefericire, după doar doi ani de succes, s-a „evaportat”.

„Ea vorbește frumos despre greșelile ei, dar nu și despre ale altora. Luau 1.000 de dolari și ăștia se împărțeau la doi. 100.000 de dolari am câștigat, adică vreo 70 de mii de euro, bani care au fost investiți înapoi. Am cumpărat un apartament, două mașini, clipuri făcute, filmări, pe ele au fost banii. Am fost în concediu, dar ea a zis că nu am fost nicăieri. Nu înțeleg de ce și-a murdărit familia cu declarațiile ei.

N-a spus că s-a tăvălit cu Iustin din Mizil și de-aia trupa s-a scindat, că a semnat contract cu altă casă, că a pozat în PlayBoy. Toate mizeriile astea nu le-a povestit. I-am făcut imagine frumoasă. A spus că noi le întărâtăm pe ele, când ele se certau la toate evenimentele și Antonescu o jignea pe Andreea că nu are voce și e doar dansatoare. De asta s-a rupt trupa”, a spsus Săndel Bălan, citat de Dan Capatos, la Xtra Night Show

Replica Andreei Antonescu

Deși nu este de acord cu ceea ce afirmă Săndel Bălan, Andreea Antonescu nu vrea să intre într-un scandal cu acesta. Mai mult, susține că tatăl Andreei Bălan le-a ajutat foarte mult și datorită lui au cunoscut succesul.

„Partea cu relația pe care am avut-o mi-o asum. Dar domnu’ Dan, de ce m-ai convins să pozez în PlayBoy, ca să se destrame trupa? Acuma, fiecare are dreptul să facă ce vrea, eu sunt o persoană care și-a sumat ce a făcut și îmi asum în continuare, pentru că am făcut o grămadă de greșeli și am învățat din ele, poate că o să le mai fac.

Nu o să stau să comentez punctele de vedere ale altei persoane. Pe domnul Bălan îl respect strict pentru că e tatăl Andreei, pentru că, la un moment dat, și-a pus umărul în trupa Andre”, a spus Andreea Antonescu, la Antena Stars

