Scandal în Timișoara cu membrii Clanului Cârpaci! Interlopii și-au făcut curte în stradă și au blocat accesul trecătorilor

A fost mare scandal la Timișoara, după ce instanța a decis demolarea unei porți și a unui gard uriaș ce blocau accesul trecătorilor. Acestea aparțineau Clanului Cârpaci. Interlopii s-au înfruriat la maximum atunci când au văzut buldozere în curte și au trecut la amenințări grave împotriva autorităților. La acțiune a participat și primarul orașului, Dominic Fritz.

Clanul Cârpaci este recunoscut pentru tunurile imobiliare controversate. De această dată, ei fost protagoniștii unui scandal uriaș la care a participat și primarul Dominic Fritz. Totul a început după ce instanța a decis că interlopii au ocupat abuziv strada Cezar din Timișoara, care leagă bulevardul Loga de Parcul Copiilor, transformând-o în propria curte.

Membrii Clanului Cârpaci și-au făcut curte pe un drum public. Astfel, ei au blocat atât accesul în Parcul Copiilor, cât și intrarea în mai multe garaje ale Prefecturii. Autoritățile venite să pună în executare decizia instanței de a demola construcția au fost amenințate de interlopi.

Scandalul nu s-a oprit aici. În timp ce buldozerele demolau construcția Clanului Cârpaci, amenințările au continuat să curgă. ”Proprietarul” nu a vrut să accepte decizia instanței. Mai mult decât, el a susținut că așa a cumpărat terenul.

„Bărbat: Eu nu am făcut de capul meu. Eu aşa am cumpărat nu am construit nimic şi aşa vreau să rămână. Sunt oameni mai mari la procuratură la Bucureşti. Asta e de 53 de ani. N-am făcut eu nimic. Sunt oameni mai mari. Ţi-am mai făcut de cap acolo.

Dominic Fritz: Probabil sunt oameni mai mari. Eu nu mă las intimidat.

Bărbat: O să ajung la oameni mai mari decât tine şi decât mine. Sunt oameni mai mari ca voi.”, a fost continuarea scandalului.