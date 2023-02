Scandal la Antena 1! Acuzații grave, după ce s-a spus că a sabotat emisiunea Chefi la cuțite

Un scandal monstru a izbucnit recent la Antena 1, după ce o fostă concurentă acuzată de sabotaj a oferit detalii incredibile din culisele emisiunii „Chefi la cuțite”. Urmăritorii de pe rețelele de socializare au rămas șocați în momentul în care au aflat adevărul.

Chiar dacă au trecut mai bine de trei luni de la momentul în care a fost desemnat câștigătorul ultimului sezon de la „Chefi la cuțite”, se pare că unii concurenți au câte ceva de spus despre întreaga experiență. De departe cea mai vocală persoană a sezonului trecut nu s-a mai putut abține, motiv pentru care a spus totul, fără să mai țină cont de ceea ce ar putea să se întâmple.

Adevărul din spatele presupusului sabotaj de la „Chefi la cuțite”

Cea care a spus lucrurilor pe nume a fost chiar Oxi, concurenta din echipa lui Florin Dumitrescu. Aceasta a fost acuzată de către colegii săi că a sabotat-o pe Raluca, deoarece a fost invidioasă că nu a ajuns în marea finală. Sătulă de aceste acuzații, Oxi a făcut un live pe TikTok, unde a mărturisit totul.

„Sunt și părți care nu s-au dat. Nu mi-aș fi ales echipa, aș fi făcut ca Adrian. Manciu a tăiat carnea foarte groasă, peștele era crud. Florin se duce probează, spune pe interviu că inelele alea nu se pot face pentru că aluatul era prea moale. Când Ștefania a văzut că e prea moale, a început să plângă. M-am dus să încerc, gata, Oxi s-a dus să saboteze. L-am rugat pe Manciu să nu mai țipe la mine.

M-am dus cu Raluca în spate, am încercat să o calmez, dar asta nu s-a mai dat. Raluca nu știe să își folosească tonul. Dacă aș fi vrut să sabotez, aș fi sabotat. Jurații nu au găsit nimic suspect în farfurie. Multe elemente au fost făcute de mine. Florin a făcut peștele, iar peștele a fost negătit. Vita a fost gătită bine, dar tăiată prea groasă. Florin are voie să se miște lent, Oxi nu”, a susținut fosta concurentă.

Oxi, la un pas de a renunța la competiție

Fosta concurentă și-a uimit fanii de pe rețelele de socializare în momentul în care a mărturisit faptul că și-a dorit să părăsească întreaga competiție mult mai repede decât a făcut-o, din cauza unor probleme personale. Acest aspect a determinat-o pe Oxi să apară de multe ori cu lacrimi în ochi în interviurile pe care le acorda după fiecare probă pe care o avea de susținut.

„Ok, chestia asta prinde, scandal, înțeleg. Dar eu nu am sabotat. Eu eram plânsă pe interviuri, am plâns extrem de mult. Am avut o petrecere după și nu m-au băgat în seamă. Au venit alți oameni și mi-au spus că sunt ok, să nu mă schimb. Voi gândiți ce vreți, eu nu mai vreau să fac parte din nicio știre. Nu arunc cu hate nici în Antena 1, nici în Chefi la Cuțite.

La jumătatea emisiunii am vrut să plec, nu din cauza Antena 1, prietena mea a avut un accident. Nu eram în apele mele de ceva timp, mă simțeam prost. Nu știam ce vorbesc colegii de mine. Acum pe bune, eu n-am vorbit niciun coleg de rău. Pur și simplu am rămas mască și eu! Ei se mâncau între ei, în interviuri, apoi ieșeau împreună”, a mai declarat Oxi de la Chefi la Cuțite.