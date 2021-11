Scandal la Vaslui, de la manele. Aflați în stare de ebrietate, un copil de 13 ani și tatăl lui și-au rupt cu bătaia vecinii. În încăierare s-au folosit două cuțite și un topor

Sătenii din comuna Iana, județul Vaslui, sunt în stare de șoc, după ce un minor și tatăl lui și-au măcelărit, pur și simplu, vecinii. Cei doi sunt mari amatori de alcool. Copilul de 13 ani a fost dus într-un centru pentru minorii delicvenți, unde va fi evoluat psihologic.

Minorul, pe nume Cosmin B., este cercetat pentru lovire și alte violențe după ce le-a tăiat cu un cuțit pe o fată de 15 ani și pe mama acesteia. De asemenea, tatăl său este și el cercetat într-un dosar penal deoarece l-a lovit pe părintele adolescentei, provocându-i un traumatism cranio-cerebral. Poliția l-a ridicat pe copil în seara de 4 noiembrie, când a avut loc scandalul și l-au dus la Bârlad, într-un centru special.

Cosmin B. se afla în stare de ebrietate. Fără să-i pese de consecințe, a sărit cu un cuțit la vecinii care îi ceruseră să dea muzica mai încet. Minorul este crescut de tată, care l-a scăpat de sub control. În plus, ambii consumă alcool în exces. Beți fiind, cei doi au dat drumul la maxim la manele.

Vecinele, o mamă și o fiică, au intrat în curtea celor doi și le-au spus să dea muzica mai început. Tatăl și fiul s-au înfuriat teribil și au trecut la fapte. Cosmin B. a scos două cuțite din buzunar și le-a tăiat atât pe mamă cât și pe fiica acesteia de 15 ani. Mircea B., tatăl agresor, a avut si el în mână un topor, cu care l-a lovit pe soțul femeii tăiate de fiul lui.

Scandal la Vaslui. Un tată și fiul său sunt, acum, cercetați penal

Femeia și fiica ei au câte opt zile de îngrijiri medicale. Mirea B. și fiul lui sunt cercetați penal. Bărbatul a fost plasat sub control judiciar.

“În cauză, a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare. Cercetările se efectuează sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad. Față de un bărbat în vârstă de 41 de ani, din Iana, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile”, a precizat inspectorul de poliție Bogdan Gheorghiță, purtător de cuvânt al IPJ Vaslui.

Cosmin B. este cunoscut de poliția din Iana, iar sătenii îl știu de frică, deși are doar 13 ani. “Bea, înjură, lovește lumea, rupe gardurile vecinilor cu toporul. Foarte obraznic, foarte rău. Violent. Are 13 ani. E un copil, dar toată ulița îl știe de frică. Pe vecina de peste drum a tăiat-o la mână, fata ei e la spital, la Vaslui, operată la mână. Tatăl lui este vinovat pentru că nu îl educă și nu îl crește frumos. Nu contează că mama e plecată în alt sat, ei au rămas împreună și nu trebuia să se ajungă aici. Să îl țină la școala de corecție, pentru că acolo va avea mai mult de învățat decât în sat”, au spus localnicii.