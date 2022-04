O concurentă la „X Factor” provoacă haosul în culisele celebrului show de la Antena 1! Lavinia Ioana Lăcătuș s-a simțit nedreptățită la ultima ediție a emisiunii, așa că și-a spus nemulțumirile. În „horă” intră organizatorii, dar și Loredana Groza, care ar fi ”împiedicat-o”, oarecum, din drumul spre următoarea etapă. Ioana nici nu a apărut la TV, când a fost difuzată emisiunea, deși a participat la filmări. Supărată, tânăra a dat totul în vileag, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Degeaba și-a anunțat prietenii, și-a ”zugrăvit” postările în care anunța că, în acea zi de vineri, urma să apară pe ”sticlă”! Lavinia Ioana Lăcătuș rămânea cu buza umflată și cu un gust amar. Și cu multă dezamăgire. A crezut că „X Factor” poate fi o rampă de lansare pentru ea, un pas spre realizarea unei cariere pe care și-o dorește cu ardoare. Acum, nu mai crede nimic.

(CITEȘTE ȘI: VEDETA DE LA „X FACTOR” ȘI „ROMÂNII AU TALENT”, ÎNȘELATĂ DE IMPRESAR?! DE CE A RENUNȚAT BELLA SANTIAGO LA CARIERA INTERNAȚIONALĂ)

Ioana Lavinia: ”Am filmat, dar nu am mai apărut!”

Chiar Lavinia avea să dezvăluie, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, ce a însemnat pentru ea participarea la „X Factor”, acolo unde jurații Loredana Groza, Ștefan Bănică Junior, Florin Ristei și Delia Matache, care apoi devin antrenori, își fac echipele de câte 12 concurenți.

”E o nedreptate, și e proastă rău. Păi să încep… Am luat patru de «Da» și am ajuns în bootcamp. Acolo, fiecare jurat are câte 12 concurenți. Ei, în echipă la Loredana asta (n.r.- Loredana Groza) au fost filmați toți 12, cu tot cu mine, dar s-au dat doar 11. Eu nu am mai apărut, deși am fost la filmări”, spune Lavinia.

Avea să-i fie anunțat printr-un mesaj motivul pentru care s-a produs eroarea.

”Mi s-a trimis mesaj fix în ziua în care trebuia să apară la TV filmarea, era vineri, că nu mai apare. Cică «Gagico, îmi pare rău, dar avem probleme tehnice și nu am putut să facem nimic…» Am trimis și eu mesaj, am trimis și mail, niciun răspuns”, continuă fosta concurentă de la „X Factor”.

”Loredana Groza mi-a dat piese numai pe dos!”

Loredana Groza nu a scăpat ”neatinsă”. ”Eu am filmat, am fost acolo, adică se vede, dacă te uiți la ediția aia, la Loredana Groza… Păi, la Vocea României, nu tot la ea am fost?! Și la Vocea României, la fel mi-a făcut. Numai pe dos.

Mi-a dat niște piese care nu au nicio treabă cu mine, nicio legătură. Acum, la fel. Mi-a dat un reggaeton de data asta și se distingea de toate piesele celorlalți concurenți. Normal că nu e bine. Că ea voia să câștige Nick Casciaro, că noi știam cine câștigă, oricum. A și câștigat, noi știam”, a povestit Ioana.

Tot ea crede că acolo au fost niște ”combinații” și, din cauza acestora, imaginea ei a avut de suferit. ”Dar să revin… Am fost atât de dezamăgită că nu am apărut! Am zis că nu mă mai duc de acum nicăieri. În primul rând, eu am luat patru de «Da», nu trei!

Și nu numai eu am avut problema asta, au avut-o și alte concurente care au fost în audiții. Dar, hai să zicem, deși nici acolo nu e normal, că dacă tu primești trei de «da» și nu te dau, înseamnă că ei au niște combinații.

”Nu am mai apărut, deși am avut patru de DA! Nu fiți atât de nesimțiți!”

Bun, OK. Eu iau patru de «Da», ajung în bootcamp, toată lumea știe asta, că am ajuns aici, și tu ce faci? Adică îmi faci imaginea de rahat? Eu în ziua aia am postat. Și înainte cu o zi, mi-am făcut un fel de promo. Am pregătit chestiile, mi-am făcut și pozele de așa natură… Și tu vii și-mi spui că din motive tehnice nu s-a mai dat. Care motive tehnice?

(NU RATA: CARE ESTE NATURA RELAȚIEI DINTRE LOREDANA GROZA ȘI NICK CASCIARO. CE SPUNE JURATA DE LA „X FACTOR” DESPRE „PROTEJATUL” EI)

Eu cred cred că poate fi orice. Loredana are prea mari interese. Eu știu? E strategie de marketing, eu înțeleg, dar nu fiți atât de nesimțiți. Regula este în felul următor: în bootcamp intră câte 12 concurenți. Au fost 12 la fiecare echipă. Practic, pe mine nu m-au dat. Adică, au făcut pozele și le-au pus pe pagina de Facebook și de Instagram a emisiunii, ca un promo, așa cum fac înainte de fiecare ediție.

Dar la Loredana au pus 11, în loc de 12. Adică fără mine. Iar eu nu am mai apărut, tot în ziua aia, la TV. Am apărut prin spate, pe acolo, mă vedeam, eram și eu, întâmplător… Mulți au zis, «dar fata aia de ce nu cântă, că o știu?» N-am cântat…”, a încheiat Lavinia Ioana Lăcătuș.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.