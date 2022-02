Bella Santiago are o poveste de viață impresionantă. Care a fost cel mai frumos eveniment din viața ei, dar și cum a fost forțată cântăreața de origine filipineză să renunțe la cariera pe care o avea peste granițe, aflați de la CANCAN NEWS.

Bella Santiago ar fi fost forțată să renunțe la cariera de succes din afara României. Vinovatul ar fi chiar fostul manager al artistei, despre care Bella Santiago susține că ar fi folosit-o pentru propriul interes financiar. Tot răul spre bine. Bella Santiago a venit în România, unde se bucură de un real succes, după ce câștigat “X-Factor” și a ajuns în finala de la “Românii au talent”!

“În Taiwan am avut un concert mare și era multă lume, cam 30.000 de oameni și am aruncat și poza mea cu semnătură, iar lumea era înnebunită. A fost foarte frumos în Taiwan.

Am avut un manager care m-a ținut și nu voia să mă lase să fac mai mult și am scăpat de acolo, am zis că nu mai vreau! El câștiga mai mulți bani decât mine, folosindu-se de mine!”, a povestit Bella Santiago în emisiunea “theXclusive”, de pe YouTube.

