Scandal monstru între Oana Roman și Marius Elisei: “A plecat sluga de acasă”

Scandalul de proporții între Oana Roman (47 de ani) și Marius Elisei (37 de ani). În urmă cu două zile, fiica lui Petre Roman și-a acuzat fostul soț că nu se implică în creșterea fiicei lor, Isabela, în vârstă de 9 ani, și că nu merită titulatura de părinte. Acum, bărbatul a reacționat și a făcut acuzații dure la adresa fostei partenere de viață.

Între Oana Roman și Marius Elisei au existat, de-a lungul timpului, mai multe certuri și împăcări, însă anul acesta au decis să pună punct definitiv relației de 10 ani. La scurt timp după despărțire, bărbatul s-a afișat alături de noua iubită, Gabriela. Femeia în vârstă de 40 de ani i-a adus zâmbetul pe buze lui Marius, motiv pentru care își arată, adesea, dragostea față de ea pe rețelele de socializare. Totuși, pare că încă nu a încheiat socotelile cu fiica lui Petre Roman, iar cei doi și-au adus acuzații grave.

În urmă cu aproximativ două zile, Oana Roman a publicat pe rețelele de socializare un filmuleț în acre apare cu lacrimi în ochi și mai multe mesaje. Aceasta a subliniat că viața de mamă singură este una foarte grea și a ajuns într-un moment în care a clacat. Mai mult, și-a acuzat fostul soț că nu se implică în creșterea fetiței pe care o au împreună, Isabela. Acum, Marius Elisei a lansat și el o serie de acuzații grave la adresa fiicei lui Petre Roman.

Așadar, în ciuda acuzațiilor făcute de Oana Roman, fostul ei soț susține că nu și-a abandonat fiica.

Bărbatul susține că, după ce a plecat el de acasă, Oana Roman a dat de greu, motiv pentru care a decis să se plângă pe rețelele de socializare.

„Eu am tras 10 ani în relația cu ea ca să fie bine, m-am chinuit și m-am rupt pe mine doar ca să ne fie bine. Am trecut și am înghițit peste multe fapte urâte pe care le face în continuare. Asta ce înseamnă? Să stau până la bătrânețe, până la 60 de ani și să rămân singur. Păi cine mă mai ia? Sunt niște văicăreli pentru că i-a plecat sluga de acasă. Ea nu făcea nimic nici atunci (n.red. când erau într-o relație). Acum a dat de greu?”, a adăugat Marius Elisei.