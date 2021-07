Scandal monstruos după a doua semifinală de la Survivor România! Zanni, acuzat că a trișat: “Este salvat din nou milogul / Am urmărit o emisiune socială, nu sportivă / E doar de Velea susținut”

A izbucnit un scandal monstruos pe social media după a doua semifinală de la “Survivor România”! Zanni este acuzat că a trișat și că încearcă să îi manipuleze pe unii dintre telespectatori apelând la același comportament pe care l-a avut și Elena Marin în timpul filmărilor din Republica Dominicană. Sunt foarte mulți susținători ai show-ului de la Kanal D care sunt de părere că Maria Chițu nu merita să fie eliminată.

Zanni, criticat dur după ce s-a salvat în a doua semifinală de la “Survivor România”

Hubert Edmond Zannidache, așa cum se numește în buletin artistul, a ajuns în finala “Survivor România” 2021 alături de Marius Crăciun și Andrei Dascălu, după ce aseară, Maria Chițu a părăsit îndrăgita competiție de la Kanal D. La scurt timp după ce a rulat la TV acest moment emoționant, pe rețelele de socializare au început să curgă mesajele acide la adresa lui Zanii – fanii emisiunii și-au scris nemulțumirile inclusiv pe pagina oficială de Facebook, după cum puteți observa în imaginea de mai jos.

“Zanni câștigă dublu, nu aduce puncte și rămâne la mila publicului. Cu toată victimizarea lui pe grupurile de socializare are mulți împotrivă, cu toate acestea rămâne în competitie. Sper că anul următor să aduceți adulți, nu copii «orfani» de demnitate ca Zanni”,

“Stați cuminți, că nu va merge vrăjeala și cu Zanni cum v-a mers la Elena. Iese de acolo doar cu trofeul ?”, “A ieșit Maria… A ieșit cu demnitate, făra să se milogească de nimeni… Zanni va ieși câștigător. El este oglinda societății noastre. Ne plac asistatii social, îi compătimim și le ignorăm defectele, îi supraevaluăm. Va câștiga nu pentru că excelează pe plan sportiv, social lasă de dorit, ci pentru că fost necăjit, a suferit mult și de aceea «merită». Pot să fie Marius și Andrei de nota 20, publicul va vota «amărâtul». Am urmărit o emisiune socială, nu sportivă! Nu mai fac greșeala!”,

“Și așa este salvat din nou milogul… mai și plânge”, “Tot minciuna de Zanni câștigă, că săracul nu are familie e doar de Velea susținut, dă-i dracului pe toți părinții care și-au educat copiii frumos, că noi vrem să arătăm că avem o latură socială ??????” sunt cinci dintre comentariile apărute la postarea de mai jos, făcută pe contul oficial de Facebook al show-ului de la Kanal D.

Nu rata: Finala Survivor România 2021. Cine va câștiga premiul de 50.000 de euro

Zanni este susținut de mai mulți colegi de breaslă și, evident, Antonia și Alex Velea, dar și băieții lor – chiar și ieri seară, aceștia din urmă și-au arătat dragostea pentru concurentul aflat în finala de la “Survivor România”. Cântărețul de 37 de ani a avut ocazia să-l cunoască pe “fiul adoptiv” după ce acesta a postat un clip, iar el i-a scris și i-a spus că își dorește să-l cunoască; ulterior, Hubert Edmond Zannidache a avut ocazia să cânte în studioul iubitului Antoniei.

Descoperă: Zanni este singurul concurent care are voie să se tundă la Survivor România. Care este motivul

Zanni, despre traumele suferite la orfelinat

Controversatul cântăreț a mărturisit într-un interviu oferit înainte de plecarea în Republica Dominicană că a aflat foarte târziu ce reprezintă ziua de naștere, dar și alte aspecte elementare din viață. Viața tânărului artist s-a schimbat enorm în ziua în care a fost luat de la orfelinat și adoptat de Asociaţia SOS Satele Copiilor.

“(…). Nu știam că este ziua mea, că o dată pe an se sărbătorește, nu știam ce înseamnă zi de naștere. Nu știam că sunt băiat, ne băgau la dușuri pe toți. A fost teribil. Când am mers în alt centru, oamenii de acolo au început să mă învețe diverse lucruri pe care nu le știam. Ei au văzut că eram ca un animal. Miroseam tot ce primeam (…).

Nu înțelegeam niciodată dacă o să iau sau nu bătaie pentru ceva. Nu știam cum sunt regulile cu mesele. Știam doar că îmi este foame și așteptam să ni se dea ceva de mâncare. Nu a fost greu sau ușor, pentru că nu știam altfel. Eram neînțeles de toată lumea. Eram bătuți de cei mai mari. Nu aveam libertatea să mă joc, nu aveam prieteni. Aici am stat de la 6 până la 14 ani, când m-au dat afară, ca pe un câine. Mi-au dat o geantă, să îmi pun câteva haine, și gata! De acolo am plecat la un alt centru, care te primea cu condiția să continui școala. Am fost la școală până m-au dat afară și de acolo, după doi, trei ani. Nici nu m-au anunțat. Mi-au spus să plec”, a declarat artistul pentru publicația VIVA!.

Zanni nu și-a cunoscut părinții care l-au abandonat Potrivit mărturiilor sale, în ciuda faptului că a devenit un bărbat puternic, el nu a avut suficientă forță să pornească în căutarea părinților săi. “N-am făcut nimic să-mi cunosc părinții, n-am avut nici puterea, nici curiozitatea. Nu aș ști de unde să încep. Pe mama am văzut-o de două-trei ori când eram mic, mi-o amintesc. Am înțeles că ei nu au avut nicio emoție pentru mine, copilul lor. Nu cred că am fost dorit. Sunt momente când mă gândesc cum ar fi să mă caute părinții. Mi-ar plăcea”, a dezvăluit Zani pentru viva.ro.

Citește și: Elena Marin, prima recție după ce a fost eliminată de la Survivor România: “Mai era un singur pas”

Sursa foto: Facebook / @Survivor Romania