Scandal uriaș în familia lui Bogdan Lobonț. Fosta sa soție, Loredana Constantin, încearcă de doi ani să-și evacueze mama de 80 de ani din propria casă. CANCAN.RO are declarații și informații în exclusivitate.

Aflată în numeroase ocazii sub lumina reflectoarelor cu subiecte legate de relațiile sale amoroase, Loredana Constantin, fosta soție a lui Mihai Văcăroiu, dar și a lui Bogdan Lobonț, instrumentează în secret în ultimele săptămâni o acțiune juridică surprinzătoare: vrea să o evacueze silit pe mama sa din casa în care femeia de 80 de ani locuiește în comuna Moara Vlăsiei, lângă București!

Este o poveste încurcată, cu sprijin financiar din partea părinților, mutări succesive, decesul brusc al tatălui pe fondul tensiunilor imobiliare, intervenții ale Poliției și, în final, încercarea de a o scoate pe bătrână din locuința în care trăiește de aproape 20 de ani.

(VEZI AICI: SPAIMA TRĂITĂ DE BOGDAN LOBONȚ ÎN PERIOADA ÎN CARE JUCA LA AS ROMA. „TOATE ANTRENAMENTELE AU FOST ÎNCHISE, ERA TEAMA ASTA DE SUPORTERI”)

Dosarul este deja pe rolul Judecătoriei Buftea, cu termen pe 15 iunie, iar cererea are două obiective:

– ”evacuarea pârâtei din imobilul, proprietatea mea exclusivă situata în sat Căciulați, Comuna Moara Vlasiei, județul Ilfov, pentru lipsă titlu”

– ”obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată constând în taxa de timbru, onorariu transmitere notificare prin intermediul executorului judecătoresc, onorariu avocat”.

Casă cumpărată ”la roșu” cu 70.000 euro

În document, Loredana Constantin susține că a achiziționat imobilul în cauză în 2005 printr-un credit de nevoi personale și un credit imobiliar de 35.000 de euro accesat la Alpha Bank, care a instituit și o ipotecă asupra locuinței. Este vorba despre o casă de 163 mp, parter plus mansardă, și un teren de 750 mp, care au costat în total 70.000 euro, cu precizarea că, la momentul tranzacției, construcția nu era finalizată. Se afla în stadiul ”la roșu”.

Ea explică instanței faptul că a luat decizia de a vinde și de a o evacua pe mama sa pentru că ”din ianuarie 2022 nu am mai mai avut posibilități financiare să mai pot achita acest credit și am început să acumulez restanțe și întârzieri la plata ratei obligatorii”. Arată că, la data de 22 martie 2023, suma ajunsese la 1893,19 euro neplătiți la termen dintr-o datorie totală de 17.832.87 euro rămași din credit.

”Nu înțelege că poate fi evacuată cu Poliția”

În plus, Loredana Constantin detaliază în cerere situația la zi legată de mama sa: ”Am vorbit de foarte multe ori cu ea că o voi lua la mine acasă pentru a o îngriji și a locui cu mine, dar refuză să plece din această casă, deși cunoaște că nu are niciun titlu de proprietate. Nu înțelege că poate fi evacuată cu Poliția de către executorul judecătoresc sau de bancă în situația în care bunul va ajunge să fie executat silit din cauza neachitării creditului restant”.

Și concluzionează: ”În aceste condiții, solicităm evacuarea pârâtei de maximă urgență din imobilul proprietatea mea exclusivă, pe care pârâta refuză cu obstinație să îl părăsească, având în vedere că atât eu, cât și sora mea îi putem oferi alte variante locative în care să poată sta”. Loredana Constantin punctează și că s-au adunat restanțe suplimentare de 2210,77 lei la facturile de gaze.

Prin urmare, fosta soție a lui Văcăroiu jr și a lui Lobonț a demarat procedurile de scoatere forțată din casă a mamei invocând o datorie de circa 2000 euro, plus imposibilitate de plată a diferenței de credit!

Părinții au plătit, ea a devenit proprietară în acte

Din informațiile deținute de Cancan, povestea ar fi însă mult mai complicată. Concret, la începutul anilor 2000, părinții Loredanei, originari din județul Dolj, au hotarât să se mute în apropierea Capitalei pentru a fi mai aproape de cele două fiice și de nepoți. Ar fi vândut în primă instanță un apartament de 4 camere în Craiova, transformat într-un apartament de două camere în același oraș și o garsonieră în zona Tineretului din București. Apoi, din dorința de a merge la o casă care să aibă curte, ar fi vândut din nou cele două imobile spre a achiziționa locuința din Moara Vlăsiei, în 2005.

Din suma obținută ar fi ajutat-o cu o parte din bani pe Loredana să-și ia o mașină, astfel încât diferența nu mai ajungea în vederea achiziționării proprietății din Ilfov. Mai departe, s-ar fi ajuns la situația actuală din cauza rigorilor presupuse de primirea creditului de la Alpha Bank: mama și tatăl nu erau eligibili spre a apărea în documentele pentru cei 35.000 de euro, așa că doar Loredana Constantin a rămas în acte, devenind practic unica proprietară a casei și terenului ajunse acum în litigiu.

(NU RATA: ÎN SFÂRŞIT E LINIŞTE! BOGDAN LOBONŢ ŞI MAMA COPILULUI SĂU AU LUAT DECIZIA)

Datorii cumulate după decesul tatălui

De altfel, în antecontractul de vânzare-cumpărare, părinții Loredanei apăreau în calitate de cumpărători, alături de fiica lor, cu un avans achitat la semnare în valoare de 3.000 de euro. Numai că, ulterior, când s-a ajuns la accesarea creditului de la Alpha Bank, mama și tatăl au dispărut din ecuație din motive de criterii bancare, rămânând pe hârtie numai Loredana Constantin.

Acesta ar fi contextul în care, sub rezerva ipotecii, fosta noră a lui Nicolae Văcăroiu a ajuns proprietară exclusivă pe locația din Moara Vlăsiei, de unde și-a propus să o evacuze pe mama sa. Între timp, tatăl a decedat în primăvara lui 2021, după care, subit, ar fi început să se adune restanțele la credit, unde rata ajunge la circa 250 euro pe lună. Asta pentru că tatăl Loredanei ar fi fost cel care, din bună credință, ar fi suportat, de fapt, din propria pensie, majoritatea ratelor de până atunci, oferindu-i fiicei, lunar, banii pentru Alpha Bank. Asta chiar dacă nu mai exista nicăieri în acte și cu speranța că, printr-o închidere anticipată a creditului, părinții vor fi trecuți finalmente în documentele casei.

N-o considera locuința ei când intrase în litigiu cu Lobonț

În contrast cu evenimentele de acum, Loredana Constantin a încercat în urmă cu circa zece ani să arate exact contrariul situației actuale – că nu are nicio legătură reală cu casa din Moara Vlăsiei. Se întâmpla pe când intrase într-un ascuțit conflict financiar cu Bogdan Lobonț, care achitase mai mulți ani pensia alimentară pentru fiul lor, Andrei. Internaționalul a aflat însă la un moment dat că banii, în jur de 170.000 euro, nu ajunseseră pe numele copilului, motiv pentru a cerut atunci executarea silită a Loredanei pentru recuperarea sumei.

(CITEȘTE ȘI: CU CINE ȘI-A ÎNȘELAT TONI IURUC FOSTA SOȚIE DUPĂ CE A AFLAT CĂ E „ÎNCORNORAT”. POVESTEA TRISTĂ DE DINAINTEA MARIAJULUI CU SIMONA HALEP)

Eforturile acesteia de a scoate la momentul respectiv locuința din Ilfov de sub radarul demersurilor juridice ale lui Lobonț n-a avut însă succes. Casa a intrat pentru multă vreme sub o procedură de urmărire silită imobiliară, notată și în Cartea Funciară, astfel încât orice eventuală tranzacție cu proprietatea trebuia să țină cont de obligațiile către fostul portar al naționalei.

După ce Andrei Lobonț a împlinit însă 18 ani, în 2021, devenind major și putând să ia singur hotărâri, urmărirea pentru cei 170.000 de euro a dispărut peste noapte din Cartea Funciară. Așa a căpătat Loredana Constantin undă verde la vânzarea casei ținând cont doar de raporturile sale cu banca, dar cu mama prinsă la mijloc, neputincioasă, în operațiuni alambicate.

Scandaluri cu Poliție la locuința mamei

Nu este, însă, tot! Începând din toamna trecută, de când Loredana Constantin ar fi decis să o scoată din casă pe mamă, Poliția, alertată de vecini, ar fi fost solicitată în cel puțin trei ocazii să acționeze la proprietatea din Moara Vlăsiei. De fiecare dată, s-ar fi produs intervenții foarte abrupte ale Loredanei Constantin, inclusiv cu zăvoare sparte și cu apariția unor agenți imobiliari chemați peste capul mamei îngrozite de toată această situație.

La un moment dat, casa a și apărut la vânzare pe portaluri imobiliare la un preț de 145.000 euro, cu toate că, pe grila notarială, valoarea ar ajunge undeva la o treime din această cotă.

Mama Loredanei Constantin nu a putut fi contactată, iar fosta soție a lui Lobonț a punctat doar că ”nu știu despre ce este vorba, sunt în trafic, îmi cer scuze! La revedere!”. A revenit, mai apoi, printr-un mesaj text, prin care a încercat să blogheze publicarea acestui articol: “Bună ziua! Din păcate, m-ați contactat într un moment nepotrivit. Pe de altă partă, eu nu sunt persoană publică, nu este un subiect de interes public, din partea mea nu aveți acordul pentru a se publica nimic. Este o chestiune privată și așa doresc sa rămână, adică o neînțelegere cu sora mea”.