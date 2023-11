Scandalos! Ce a găsit o clientă, într-o pizza comandată într-un restaurant din Cluj-Napoca

Surpriză neplăcută pentru clienta unui restaurant din Cluj – Napoca. Femeia ar fi găsit o bucată de ciob de pahar într-o pizza comandantă. În urma numeroaselor reclamații, inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) au luat măsuri drastice. Ce amendă au primit responsabilii unui îndrăgit local din Cluj.

Recent, o femei din Cluj-Napoca și-a făcut public întâmplarea nefericită dintr-un local din Cluj-Napoca. Aceasta și-a comandat o pizza în care ar fi găsit cioburi de pahar. Revoltată, clienta avut nevoie de explicații din partea personalului restaurantului, însă a fost „lămurită” cu o scuză la care nu se aștepta. Făina ar fi fost de vină pentru cioburile din pizza.

”Dacă aș putea să dau 0 (zero) stele aș da. Pizza cu cioburi de pahar sau ce or fi alea. Când i-am contactat au zis că e de la făină și au aruncat-o. Eu nu prea cred să semene asta a făină. Doamne ferește de așa ceva! Vă dați seama dacă mânca un copil ce pățea, nu?????? Este absolut revoltător. Voi depune plângere la Protecția Consumatorului”, scris Ambia pe Google Reviews.

În urma reclamațiilor, problemele constatate de inspectorii Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor din Cluj Napoca au fost sancționate cu o amendă contravențională de 10.000 de lei. Totodată, s-a decis oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, marfă în valoare de 1.000 de lei și s-a decis închiderea temporară a restaurantului Caro, până la remedierea problemelor.

De altfel, există o mulțime de clienți care au plecat nemulțumiți din restaurantul cu pricina. Cele mai frecvente reclamații au legătură cu atitudinea personalului. Potrivit reclamanților de pe Google Reviews, calitatea serviciilor lasă de dorit.

”Am comandat o pizza și o cafea. Despre mâncare doar de bine, servirea însă… Bun, înțeleg economiile salariale realizate prin angajarea de indieni, doar ca: ei ar trebui să cunoască limba romana și în al doilea rând ar trebui educați. Am primit pizza și luasem deja două îmbucături când, indianul aflat la 20 metri de masa mea a descoperit ca are impurități pe trompa, a hârâit și a scuipat într-un vas. Pentru mine masa s-a terminat aici. Încă o sugestie: luați-vă ghid, daca doriți la toaleta foarte mică și foarte pitită”.

”Am fost astăzi cu niște prieteni sa mâncăm aici, măncarea chiar a fost buna nu pot sa spun altceva dar servirea lasă de dorit. A venit un domn la noi, care nu vorbea româna. Nu am avut o problemă cu asta, doar că a trebuit să îi repetăm de vreo 5 ori ce voiam să ne luăm. A venit cu măncarea relativ repede, dar în timp ce mâncam cred ca a venit de vreo 2-3 ori, nu exagerez, să ne spună cât % vrem să îi lăsăm bacșiș. Sincer mi s-a părut cam nesimțit și cineva de la masă a spus că va primi bacșiș dacă va continua să aibă comportamentul asta. Am avut de plata 229 de lei am lăsat 230. Fără bacșiș pentru că chiar nu merita, iar acesta a început să strige după noi să venim să ne luăm leul înapoi, deoarece avem mai multă nevoie de el. Sincer mi se pare nesimțire pe față”.

”Feriți-vă de acest local. Timp de așteptare de două ore. Mâncarea proastă, atât de sărată încât nu poate fi mâncată. Cea mai urâtă experiența în Cluj”, a mai scris cineva pe Google..

”Din păcate această locație îți oferă stare de stres, ospătari sunt foarte prost pregătiți și aici mă refer mai exact la chelnerița care a venit la masă, nu a salutat, se scărpina în fund într-o veselie și la final fuge de la masă fără să ia comanda … și restul ospătarilor la fel. Pe telefoane neatenție asupra clienților și aroganți …”.