Scandalos! Miss România, în sânii complet goi la „Ferma” de la Pro TV

Încă de la începutul show-ului “Ferma“, de la Pro TV, Ioana Filimon a fost în atenția publicului, dar și a cameramanilor, care au surprins-o în sânii complet goi. Scandalos este faptul că imaginile cu Ioana Filimon au fost difuzate la TV, neblurate, cu precizarea “interzis sub 12 ani“, emisiune difuzată la ora 20:00, oră la care se pot uita și copiii.

Bruneta a avut un moment de liniște și a vrut să se schimbe înainte de culcare, doar că…. totul a fost transmis în direct la Pro TV! În momentul când era filmată, Ioana nu s-a ferit și a rămas în sânii goi! Dacă până acum producătorii show-ului au blurat pe post imaginile de acest fel, de această dată nu s-a mai întâmplat asta!

„După ce am câștigat concursul de miss, lumea a spus că a câștigat o fată operată. Nu e adevărat, am o singură operație estetică, cea de mărire de sâni. Lumea este răutăcioasă, nu mă crede. De obicei, femeile care sunt frumoase sunt percepute ca niște femei mai puțin inteligente, dar nu este adevărat. Sunt inteligentă, știu ce vreau de la viață și am venit să câștig. Nu știu ce o să fac la emisiune cu telefonul, dar cred că o să-mi fie cel mai dor de el„, a declarat Ioana Filimon în primul episod din Ferma.

„Îmi place să am o viaţă mai agitată“