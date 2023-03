Scărlătescu și Florin Dumitrescu suferă de boala secolului 21. Cheful de la Antena 1 a dat cărțile pe față

Deși a încercat multă vreme să se opună, se pare că Florin Dumitrescu a luat-o pe urma lui Cătălin Scărlătescu și s-a „infectat” cu boala secolului 21. Juratul de la „Chefi la cuțite” este pe de o parte încântat, iar pe de o altă parte temător. Celebrul chef a împărtășit cu internauții „problema” sa. Cu ce se confruntă Florin Dumitrescu?

Chef Florin Dumitrescu și-a anunțat fanii din mediul online că a căzut pradă bolii secolului 21. Se pare că acesta pornește pe urmele colegului său Cătălin Scărlătescu și a dat în „patima” selfieurilor. Deși a încercat să reziste trendului, recent, simpaticul chef a realizat că îi place din ce în ce mai mult să se fotografieze. Selfieurile par să fie noua lui pasiune, iar acest lucru i-a dat de gândit.

Prin intermediul unui selfie, Florin Dumitrescu și-a pus fanii în gardă și i-a anunțat că paginile sale din mediul online sunt în „pericolul” de a se umple de fotografii.

„Începe să îmi placă să fac selfieuri. Începe să îmi placă și nu sunt sigur dacă este tocmai bine. Sper să nu ajung să îmi fac selfieuri în oglindă în baie. Să îmi bag picioarele, am SELFIECOCITA. Am băut după Scărlătescu, știam eu că nu e bine! P. S. Am echipă frumoasă și talentată!”, a scris chef Florin Dumitrescu, pe pagina sa de Facebook, în dreptul unui selfie.

„N-am mai vorbit deloc trei zile”

De ani de zile, Florin Dumitrescu îi are alături pe Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu. Cei trei chefi au făcut echipă în mai multe emisiuni, iar de 10 sezoane publicul îi poate vedeta la „Chefi la cuțite”. De-a lungul timpului, cei trei bucătari au ajuns să se cunoască foarte bine și să își cunoască unul altuia atât defectele, cât și calitățile.

Chef Florin Dumitrescu a dat din casă și a vorbit despre colegii săi. Mai mult, acesta a mărturisit că tensiunile nu i-au ocolit și a vorbit despre cea mai mare ceartă pe care a avut-o cu prietenii săi.

„Bontea, în afară de faptul că este un tip foarte carismatic, este un bucătar extraordinar de bun. Și Scărlătescu la fel. Asta nu înseamnă că nu le văd defectele. Punctul slab al lui Cătălin este că se minte singur de foarte multe ori. El știe să-și vândă farfuria. Dar, din păcate pentru el, noi n-o cumpărăm. Iar punctul slab al lui Sorin este faptul că este mult prea încrezător.

În toată istoria Chefi la cuțite, cel mai tare m-am enervat în sezonul 10. A fost un moment în urma căruia eu și Scărlătescu nu ne-am mai vorbit deloc trei zile. Culmea e că nici Bontea n-a vorbit cu Scărlătescu în cele trei zile. Cumva, ne-a enervat pe amândoi în egală măsură. Asta se va vedea în sezonul 10, care este mult mai intens, colegii mei profitând de anumite slăbiciuni ale adversarilor. Poate și eu am profitat de anumite slăbiciuni ale lor”, declara Florin Dumitrescu.

