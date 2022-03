Scenariu de film! Care este povestea unui mercenar din armata privată a lui Putin, luat prizonier de ucraineni

Dramele provocate de război sunt cutremurătoare! Sute de morți, atât în rândul civililor cât și al soldaților, copii uciși, clădiri distruse, mii de refugiați, toate aceste orori întâmplându-se chiar la granița cu România.

Recent, “Unian”, una dintre cele mai cunoscute agenţii de ştiri din Ucraina, a publicat o înregistrare video cu ​un mercenar din aşa-zisă armata privată al lui Vladimir Putin, “Wagner”. Povestea spusă de acesta este absolut uluitoare!

Membrul grupării “Wagner” confirmă că anterior a luptat în Siria, unde primea 60 de dolari pe zi. “Plata” în Ucraina a fost însă mult mai modestă: 2% din “onorariul lunar” de 56 de mii de ruble. La cursul oficial din acest moment, această sumă este echivalentul a aproximativ 309 de euro.

A Wagner mercenary that was attempting to terrorize Ovruch was taken prisoner.

Wagner is the Russian mercenary group known for committing atrocities in Africa. pic.twitter.com/cTD7DfjMOH

— ?? Ukrainian Glory Forever ?? (@r_netsec) March 1, 2022