Scene paranormale filmate de o femeie. Fantoma fiului mort în urmă cu doi ani a vizitat-o

Scenele paranormale filmate de o femeie din America în propria locuință au făcut înconjurului lumii. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere instalate în casă apare fantoma fiului mort în urmă cu doi ani. Robbie Hodge a încetat din viață după o supradoză, iar plecarea lui de pe această lume a lăsat un gol imens în sufletul rudelor. Mama tânărului este devastată de dorul lui și a împărtășit tuturor experiența unică trăită.

De doi ani, Jennifer Hodge, o femeie din orașul Atlanta, Georgia, își plânge fiul mort și încearcă să accepte gândul că nu va mai putea niciodată să-l îmbrățișeze. În urmă cu câteva zile însă, ea a avut pare de un șoc uriaș: fantoma lui Robbie Hodge a vizitat-o, iar scenele paranormale au fost filmate. Ea a făcut publice pe Facebook câteva dintre imaginile cu acesta. “Noaptea trecută, eram acasă împreună cu fiica mea, ne uitam la un show TV în dormitor… Am început să ne uităm la un episod lung la 23:15, iar la 00:18 fiica mea s-a uitat la telefonul meu și a văzut o notificare de la sistemul de securitate care spunea: «persoană observată la intrare» începând cu 23:51. Când ne-am uitat pe imagini, asta e ceeea ce am văzut… Pentru toți cei care știu cum arată fiul meu, ei sunt conștienți că această fantomă seamănă cu el întocmai, chiar are și barbă. (…). Nu știm ce să credem despre această experiență, dar sunt fericită că știu că fiul meu frumos este mereu cu nou! Vă rog ditribuiți pentru ca această imagine să reprezinte speranță pentru mulți… Mama lui Robbie” este unul dintre mesajele postate de Jennifer Hodge pe pagina ei de Facebook.

Robbie Hodge a murit pe 29 noiembrie 2016, pe când avea vârsta de 23 de ani. În legătură cu cauza morții se crede că a fost o supradoză. Mama tânărului susține că el a fost “una dintre cele darnice, grijulii și iubitoare ființe umane”, iar ea și soțul său au înființat o instituție ca să ajute oamenii să se lupte cu dependența.

“N-am mai văzut niciodată ceva asemănător. Nu a intrat nimeni altcineva în bucătărie, e clar că era el. A fost un băiat minunat. Simplul gând că el este încă la noi acasă nu poate decât să mă bucure. Vreau să știu că este împăcat”, a declarat a declarat Jennifer Hodge jurnaliștilor de la Daily Mirror.