Schimbare majoră la Antena 1! Ce se întâmplă cu emisiunea Acces Direct, de astăzi?

Emisiunea „Acces Direct” are parte de o schimbare începând de astăzi, 2 decembrie 2021. Mirela Vaida a anunțat că aceasta va fi difuzată cu o jumătate de oră mai devreme. De asemenea, de anul viitor urmează și alte surprize.

Astfel, telespectatorii nu o vor mai vedea la ora stabilită până acum, 16:30, ci la 16:00, cu o jumătate de oră mai devreme. Ea va putea fi văzută imediat după show-ul matrimonial „Mireasa’, de la ora 16:00, începând de astăzi, scrie Spynews.ro.

Acces Direct se mută pe Antena Stars?

Într-o ediție Acces Direct, în urmă cu mai bine de o săptămână, Mirela Vaida a mărturisit că emisiunea este posibil să fie mutată pe Antena Stars, în curând. Detaliile vor fi dezvăluite însă abia în luna ianuarie. De asemenea, decorul emisiunii a fost schimbat recent.

Mirela Vaida, fotografie cu fiica ei de Ziua României

„Laa multi ani, Romania! La multi ani, romani de pretutindeni! Sa fim uniti, impliniti, sanatosi, sa nu ne uitam radacinile, neamul din care venim, traditiile, doinele, poeziile! Sa ne crestem copiii in credinta fata de Dumnezeu, sa-i invatam sa-si iubeasca limba, bunicii, tara, folclorul!

Oriunde ne va purta destinul, sa nu uitam niciodata cine suntem: un popor bogat, sufletist, iubitor de familie, de traditie, de neam! Si, oricat am fi de departe, sa nu uitam ca „acasa’ trebuie sa ne adunam intotdeauna! Acasa e aici, in vatra noastra, Romania! La multi ani, romani, oriunde v-ati afla! Dumnezeu sa fie cu noi, cu fiecare, in fiecare ceas! La multi ani, Romania!’, a scris Mirela Vaida pe Instagram.