Andreea Mantea este în stare de șoc! A primit o veste, luni dimineață, care a bulversat-o pe prezentatoarea emisiunii ”Te vreau lângă mine!”. Este vorba de o scrisoare, pe care colegii ei i-au dat-o.

„Nu sunt foarte bine. Mi-au dat colegii o scrisoare de dimineaţă. O s-o citesc aici, ca să o audă toată lumea. Sunt un pic dezamăgită, dar parcă nici nu vreau să cred că e adevărat ce se scrie aici!”, a spus Andreea Mantea în emisiunea ei de la Kanal D. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA MANTEA, FURIOASĂ ÎN EMISIUNE: “M-AȚI SUPĂRAT FOARTE RĂU PERSONAL”. O CONCURENTĂ A PĂRĂSIT VAL-VÂRTEJ PLATOUL)

„Am primit un mail pe adresa redacţiei, după ce primisem şi o scrisoare mai demult. Nu am vrut să credem că aşa ceva e adevărat”, a continuat aceasta.

Andreea Mantea a început apoi să citească din scrisoare: ”Acest băiat nu s-a mulţumit să ne nenorocească fata, vrea să facă asta şi cu alte fete şi nu se mai ascunde. Apare la televizor. Fata mea a luat medicamente şi a făcut terapie pentru a scăpa de traume. (…) Nu are ce căuta în această emisiune. E instabil psihic!”, a scris Georgiana, mama Carlei, fosta iubită a lui Robert de la ”Te vreau lângă mine.” (CITEȘTE ȘI: SCANDAL RĂSUNĂTOR ÎN EMISIUNEA PREZENTATĂ DE ANDREEA MANTEA! S-A AJUNS LA ÎNJURĂTURI ŞI BĂTAIE! DECLARAȚIILE VEDETEI)

Robert are însă versiunea lui. „Sunt surprins, nu îmi vine să cred că a putut spune aşa ceva despre mine. Cum adică am fost agresiv cu ea? Nu, absolut deloc! Au existat nişte certuri normale, ca în orice cuplu. Gelozie din partea amândurora. Nu este adevărat ce scrie în scrisoarea aia! Au fost şi momente în care am ţipat, dar nu a existat contact fizic. Am trântit uşi, dar nu s-a ajuns să o agresez fizic”, a explicat Robert.

Tatăl Carlei a intervenit prin telefon în emisiune şi a povestit varianta sa a poveştii. Bărbatul susţine că Robert nu a lovit-o doar pe fiica lui, l-ar fi agresat fizic chiar şi pe el.