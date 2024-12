Scrisoarea emoționantă a lui Darius, un băiețel care a avut o dorință aparte de Crăciun: bilete la Operă!

Este o perioadă magică a anului, când toți copiii îl așteaptă pe Moș Crăciun. Cei mici fac scrisori, pe care le dau părinților pentru a le trimite mai departe. În dimineața zilei de 25 decembrie, micuții vor găsi cadourile sub brad. Darius a scris un mesaj special pentru Moș Crăciun, însă nu se aștepta să primească un răspuns atât de rapid. Printre dorințele pe care și le-a așternut pe o foaie de hârtie, copilul a scris că ar vrea și bilete la Operă. N-a trecut mult timp, căci Moșul i-a îndeplinit visul.

Crăciunul bate la ușă, iar cei mici se pregătesc de zor să-i trimită mesaje lui Moș Crăciun. Scrisorile trebuie să ajungă la Moșul până pe 25 decembrie, când cei mici își vor găsi cadourile sub brad. Darius i-a lăsat pe mulți fără cuvinte, după ce a luat o foaie de hârtie și un pix, apoi i-a scris câteva cuvinte lui Moș Crăciun. Printre dorințele sale s-a numărat una impresionantă: și-a dorit bilete la Operă!

CITEȘTE ȘI: Dorința emoționantă a lui Rareș, un copil din Iași care i-a scris lui Moș Crăciun. Scrisoarea a mișcat inimi: „Dacă nu ai bani să cumperi un cadou pentru mine…”

Copilul și-a dorit și câteva jucării, însă a punctat și faptul că vrea să meargă la Operă, la un spectacol. Nici nu se gândea că scrisoarea lui va ajunge atât de repede la Moș Crăciun.

„Dragă Moș Crăciun,

Anul acesta este un an decisiv și, după mine, unul destul de greu. Chiar dacă trebuie să învăț în majoritatea timpului opinez că am nevoie și de o pauză de la greutățile acestui an plin de surprize. Cred eu că am reușit de la Crăciunul trecut până acum să păstrez un grad destul de ridicat de cumințenie. De aceea, sper eu că merit să beneficiez de următoarele…”, așa începe scrisoarea lui Darius pentru Moș Crăciun, notează spynews.ro