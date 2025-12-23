Acasă » Știri » Scrisoarea emoționantă a lui Ioan Costel, băiețelul care i-a cerut zacuscă și „suc cu bule” lui Moș Crăciun

Scrisoarea emoționantă a lui Ioan Costel, băiețelul care i-a cerut zacuscă și „suc cu bule” lui Moș Crăciun

De: Andreea Stăncescu 23/12/2025 | 23:20
Scrisoarea emoționantă a lui Ioan Costel, băiețelul care i-a cerut zacuscă și suc cu bule lui Moș Crăciun
Sursa foto: Pexels

În prag de sărbători, când gândul tuturor se îndreaptă spre daruri și bucurii, o scrisoare simplă a reușit să atragă atenția și să stârnească emoție. Scrisă cu sinceritate și fără așteptări mari, mesajul unui copil către Moș Crăciun a înduioșat pe toată lumea prin dorințele sale simple.

Un băiețel a reușit să emoționeze numeroase persoane prin scrisoarea sinceră și plină de inocență pe care i-a adresat-o lui Moș Crăciun. Fără dorințe extravagante sau cadouri costisitoare, copilul a cerut lucruri simple, de bază, precum mâncare, un suc, un animal de pluș și câteva dulciuri, demonstrând cât de puțin este nevoie pentru a aduce bucurie unui suflet de copil.

„Bună Moș Crăciun
Îmi doresc să primesc multe dulciuri, un suc cu bule, pluș capibara, salam și zacuscă și hanorac. Mă numesc Ioan Costel. Mărime bluză: 145. Te iubesc Moșule”, este scrisoarea emoționată a băiețelului.

Sursa foto: Facebook – Asociația Îngeri pentru Suflete

Unde se pot face donații

Asociația Îngeri pentru Suflete a făcut un apel deschis pentru toți cei car doresc să ajute. În astfel de situații delicate, fiecare bănuț contează pentru a cumpăra hrană copiilor din întreaga țară. Mai jos vei regăsi și contul de donații pentru a putea face o faptă bună în perioada sărbătorilor de iarnă.

„Mulți dintre copiii României fac foamea!
Micuții îi cer Moșului zacuscă și salam, iar noi ȘTIM că sunt mai importante pentru ei decât jucăriile din scrisoare.
Tocmai de aceea, insistăm să acoperim fiecare pachet, să nu lăsăm pe nimeni în urmă.
Susține și tu un copil care își dorește să aibă ceva pe masă de sărbători.
Donează orice sumă mai jos:
Asociația Îngeri pentru Suflete
Cont lei: RO74BTRLRONCRT0521432301
Cont euro: RO24BTRLEURCRT0521432301
Cod SWIFT/BIC: BTRLRO22”, se arată în postarea publicată de Asociația Îngeri pentru Suflete

