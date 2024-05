Scuzele artistului care și-a agresat iubita în holul hotelului! ”Am mers la terapie și la dezintoxicare. Mă rog la Dumnezeu pentru iertare!”

Procesul dintre Puff Diddy și fosta sa iubită, Cassie Ventura, este unul dintre cele mai faimoase subiecte la ora actuală, la nivel mondial. Mai mult, un videoclip explicit, în care rapper-ul o agresează fizic pe cântăreață pe holurile unui hotel din Los Angeles, face acum înconjurul Internetului. Imaginile sunt absolut terifiante, lucru recunsocut chiar și de artistul care a și comentat ulterior pe seama imaginilor apărute în presă.

Puff Diddy și Cassie Ventura s-au cunoscut în anul 2005, când cântăreața a semnat un contract cu casa de discuri a artistului, Bad Boy Records, fondată în 1993. Chiar dacă la vremea respectivă Cassie avea doar 19 ani, iar Puff 35, cei doi s-au îndrăgostit după câteva luni, nemaiținând cont nici de diferența de vârstă, dar nici de faptul că Diddy încă era într-o relație tumultoasă cu fosta sa soție, Kim, alături de care are și patru copii. Așadar, doi ani mai târziu, în 2007, Puff s-a despărțit definitiv și irevocabil de mama copiilor săi și și-a asumat oficial relația cu Cassie.

Deși toți se așteptau că Diddy și Cassie să ajungă la altar și să facă mulți cum copii, după cum rapper-ul declarase că își dorește, în 2018 cei doi și-au spus ”adio”, spre surprinderea tuturor. În 2019, Cassie și-a refăcut viața alături de un antrenor de fitness alături de care are în prezent și două fetițe, Frankie și Sunny.

Cum a început procesul dintre Diddy și Cassie

Totul părea bine și frumos până acum, nu? Părea că Diddy și Cassie și-au spus ”la revedere” amiabil, Cassie și-a găsit fericirea-n brațele altui bărbat, iar acum se bucură de o viață de familie minunată, însă scandalul abia acum avea să înceapă!

În noiembrie 2023, Cassie a intentat un proces împotriva fostului ei partener în care îl acuza de violență fizică și viol. Ba mai mult, îi cerea lui Diddy 30 de milioane de dolari despăgubiri. Ba mai mult, se pare că în 2012, Cassie și Diddy ar fi luat o pauză, iar cântăreața ar fi ieșit cu rapeer-ul Kid Cudi. La momentul respectiv, Diddy ar fi aranjat, din cauza geloziei, că mașina lui Kid Cudi să ia foc pe autostradă! Deși ipoteza este de-a dreptul halucinantă, Kid Cudi a ieșit public și a confirmat cele spuse de Cassie!

În noiembrie 2023 însă, nu se știe de ce, Cassie și-a retras subit toate plângerile, pe motiv că vrea să rezolve ”pe cale amiabilă” toate neînțelegerile cu fostul iubit celebru.

În martie 2024, după ce mai multe persoane l-au acuzat pe Diddy de viol și violență fizică, oamenii legii s-au autosesizat. În urma investigațiilor, casele rapper-ului din Los Angeles și Miami au fost perchiziționate, iar fiii săi, Justin și King, reținuți și eliberați ulterior, după câteva zile. În momentul în care casele sale erau percheziționate, iar copiii săi, arestați, Diddy și câțiva apropiați ar fi fost opriți de oamenii legii în Miami, de unde voiau să plece cu un private jet. La momentul respectiv, Diddy nu a comentat acuzațiile în niciun fel.

Videoclipul halucinant în care Diddy își agresează iubita

Pe 17 mai, a explodat o altă bombă! CNN a intrat în posesia unor imagini în carw Puff Diddy o bate pe Cassie, în holul unui hotel din Los Angeles. În videoclipul din 2016, o putem vedea pe Cassie cum alearga către lift, vizibil speriată și cu bagajul după ea. Cu câteva clipe înainte de a se urca în lift însă, apare Diddy, extrem de nervos și acoperit doar cu un prosop. Rapper-ul o prinde de glugă, o trântește la pâmânt, apoi o lovește cu piciorul de două ori.

Ulterior, o târâște efectiv prin hotel pentru a o duce înapoi în cameră. În următoarele imagini surprinse pe camerele de supraveghere, Cassie iese iar din cameră, se îndreaptă către un telefon din holul hotelului, însă Diddy o prinde din nou și o bagă într-un colț. De parcă imaginile n-ar fi destul de dure, în timpul crizei de nervi, Diddy ia o vază de sticlă pe care o aruncă fix în direcția partenerei sale.

Scuzele lui Diddy din mediul online

Imaginile halucinante, cu Cassie la pământ, târâtă prin hotel și lovită cu vaza, fac acum înconjurul Internetului din toată lumea. Probabil presat de criticile primite, Puff Diddy a ieșit public și a comentat imaginile strigătoare la cer.

”Comportamentul meu nu are scuză! Îmi asum toate faptele. Am fost dezgustat atunci. Sunt dezgustat acum. Am mers să caut ajutor. Am mers la terapie și la dezintoxicare. Mă rog la Dumnezeu pentru iertare. Îmi doresc să fiu un om mai bun. Nu aștept iertare. Îmi pare sincer rău!”, a spus Puff Diddy într-un videoclip postat pe Instagram, imediat după ce CNN a publicat videoclipul din 2016.

Fanii sunt extrem de intrigați de cele văzute. În timp ce Cassie primește mii de mesaje de încurajare și susținere în online, Diddy, la polul opus, a strâns nenumărate comentarii în care lumea îl pune la zid, așa cum era și de așteptat.