Se confruntă cu probleme de sănătate! Cristina Șișcanu: „Este prima oară când febra nu cedează la antitermice”

Fiica Cristinei Șișcanu și a jurnalistului Mădălin Ionescu se confruntă cu probleme de sănătate. Micuța Petra s-a luptat cu febra, încă din cursul zilei de ieri, vineri, după ce a mers la grădiniță. Iată ce a spus Cristina Șișcanu.

Cristina Șișcanu își ține la curent prietenii virtuali cu activitățile pe care le întrunește zilnic. De data aceasta, partenera de viață a jurnalistului Mădălin Ionescu a mărturisit faptul că micuța lor, Petra, se confruntă cu anumite probleme de sănătate, după ce a mers la grădiniță. O perioadă, fetița a stat acasă, pentru a nu lua gripă, însă în urmă cu două săptămâni a reînceput să meargă la grădiniță, iar acum are probleme de sănătate.

„Ne luptăm cu febra… de ieri. Nu am dus-o pe Petra la grădiniță de la serbarea din decembrie până acum două săptămâni. Am ținut-o acasă cât a fost gripa. A fost perfect sănătoasă. După două săptămâni de mers la grădiniță… s-a întâmplat… și asta pentru că unii părinți își duc copiii bolnavi la grădiniță. Pot să înțeleg că anumite familii nu au cu cine să îi lase acasă, dar așa nu rezolvăm nimic: se îmbolnăvesc toți și nu mai ieșim din acest cerc vicios. De joi dimineața, când mai mulți părinți au anunțat că s-au îmbolnăvit copiii lor, am zis că urmăm și noi. Și de vineri a început…”, a scris Cristina Șișcanu la secțiunea InstaStory.

Cristina Șișcanu a reușit să îi scadă temperatura micuței sale

În urmă cu câteva ore, însă, Cristina Șișcanu a avut parte și de o veste bună! Micuței Petra i-a scăzut febra, după administrarea antitermicelor și după ce soția lui Mădălin Ionescu a apelat la o practică „din bătrâni”.

„Este prima oară când febra nu cedează la antitermice. Nu a ajuns la 39, dar nici nu dispare… se încăpățânează să se „mențină” între 37,7-38,4. Ufff! Până acum ceda la antitermice în 20 de minute (…) După o oră de stat în prosoape umezite cu apă călâie: de la 38,5 grade Celsius la 36,7 grade Celsius”, a mai scris Cristina Șișcanu.

Sursă foto: Instagram