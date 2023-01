Cristina Șișcanu, declarații despre unul dintre cele mai grele episoade din viața sa. Cine a ajutat-o să treacă peste: „Asta e foarte important”

Cristina Șișcanu nu a avut întotdeauna o viață roz. Soția lui Mădălin Ionescu s-a confruntat cu un episod de depresie ce a marcat-o și a avut nevoie de ajutor, pentru a ieși din toate stările care au cuprins-o. Vedeta a vorbit recent, despre cum a depășit acea perioadă și cine a ajutat-o să se facă bine, pe lângă ajutorul primit de la psiholog.

Nu de puține ori, Cristina Șișcanu a spus verde în față tot ce a avut de spus și a ținut piept tuturor problemelor. Nu s-a sfiit să spună lucrurilor pe nume când a fost cazul, indiferent de cine era în fața ei. Pe cât de puternică este în fața lumii, pe atât de vulnerabilă este în momentele din viața personală. Chiar dacă a depășit cu brio toate provocările la care a fost supusă, Cristina Șișcanu a avut parte și de o perioadă grea, în care a simțit că nu mai poate de una singură și are nevoie de ajutorul celor din jur.

Cu toate că are o carieră înfloritoare și o familie care este acolo pentru ea și o face fericită, soția prezentatorului TV, Mădălin Ionescu, a avut un moment de declin, în care viața ei a luat o întorsătură neașteptată.

Cristina Șișcanu, despre depresie și cum a scăpat de această perioadă grea din viața ei: „Nu m-am lăsat”

Vedeta este destul de activă în mediul online, acolo unde ține permanent legătura cu cei care o urmăresc și o apreciază, iar recent, Cristina Șișcanu a vorbit despre un subiect sensibil: depresia. Acest episod a făcut-o să apeleze la psiholog, pentru a putea ieși din această stare. Mai mult decât atât, pe lângă terapie, vedeta s-a refugiat în rugăciune, care a ajutat-o mult în lupta cu această boală a secolului.

„De depresie am scăpat prin terapie la psiholog, după câteva ședinte deja am simțit o îmbunătățire vizibilă a stării mele. Am făcut multă rugăciune și pur și simplu nu m-am lăsat, asta e foarte important. Succesul vine și cu astfel de stări…”, a declarat Cristina Șișcanu, în cadrul unei postări pe Instagram.

