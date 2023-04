Se încing spiritele la Survivor România 2023! Scandal uriaş la Pro TV, după ultima eliminare

Se strâng rândurile la Survivor! Concurenții se apropie cu pași repezi de marea finală, iar pe ultima sută de metri au început să apară din ce în ce mai multe conflicte. După eliminarea lui Ionuț Iftimoaie și Alin Chirilă, cei rămași în jungla din Dominicană își aruncă acuzații dure și încearcă să facă tot felul de strategii. Toți își doresc să pună mâna pe marele premiu!

Au trecut aproape 4 luni de când concurenții au pășit pentru prima dată în Republica Dominicană. Doar 9 jucători au reușit să reziste și să facă față tuturor provocărilor, iar fiecare speră că poate ajunge să se lupte în marea finală.

În ultima perioadă au apărut din ce în ce mai multe certuri, iar liniștea care exista odată în tabără a dispărut. Un nou conflict a izbucnit în tabăra Taino, după ce Alin Chirilă a fost eliminat de la Survivor România 2023.

„A fost cel mai puternic concurent care a fost la eliminare”, spune Carmen Grebenișan, cea cu care fostul concurent s-a aflat în cursa spre eliminare.

„Trebuia de mult să stea acasă, pe canapea”, a ținut să completeze Alexandra Porkolab, fosta lui colegă din echipa Războinicilor.

Cu fiecare eliminare, jucătorii se adaptează și se gândesc la noi strategii care să le permită să rămână cât mai mult timp în concurs.

„Dinamica o să se schimbe în fiecare zi”, spune și Krișan.

De cealaltă parte, Bianca explică de ce se teme cel mai tare acum: „Oamenii sunt imprevizibili, de ei trebuie să-mi fie frică, nu de trasee”.

Alin Chirilă, despre experiența de la Survivor: „Nu pot verbaliza amalgamul de emoții pe care l-am trăit”

După ce s-a întors în România, fostul concurent de la Survivor a stat de vorbă cu fanii săi. Acesta le-a povestit că a fost crescut la țară, cu un stil de viață simplu și modest, unde a învățat să ofere iubire și empatie, dar a realizat că nu toți oamenii pot să ofere aceleași sentimente, la rândul lor.

Experiența trăită timp de trei luni în Republica Dominicană l-a făcut să-și dea seama că nu poate rezona atât de bine cu oamenii și că tot ce contează este familia, de fapt. Mai mult decât atât, Alin Chirilă susține că tot ce se întâmplă în junglă este atât de real și uman, încât s-a întors cu o altă perspectivă de viață.

„Întotdeauna am iubit animalele. Am crescut la țară, așa că am fost înconjurat de ele. Niciodată un animal nu te dezamăgește. Este de ajuns să-i oferi iubire și hrană și te iubește sincer și el. Cu oamenii este mai greu. Nu m-am priceput niciodată să ‘cumpăr‘ oameni. Să mă asociez. Am crezut că dacă eu dau totul o să primesc totul. Nu este așa. Jungla este frumoasă. Adevărată. Totul din jur este viu și adevărat. Asta mi-a plăcut acolo cel mai mult. Din junglă la viața normală, din tribul Taino în sânul familiei trist, dar bucuros în același timp, nu pot verbaliza amalgamul de emoții pe care l-am trăit, ceea ce știu este că m-am întors cu o altă perspectivă de viață. Trăind fiecare moment la maxim și bucurându-mă de fiecare lucru mărunt pe care nu-l băgam în seamă înainte de această experiență”, a scris Alin Chirilă, pe Instagram.