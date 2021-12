Se întoarce sau nu Gina Pistol la Asia Express?! Dezvăluirea făcută de vedetă: ”Se duce o luptă în mine”

Se întoarce sau nu Gina Pistol la Asia Express?! Este întrebarea care stă pe buzele tuturor fanilor, iar vedeta a făcut dezvăluiri despre decizia pe care urmează să o ia.

În luna martie, Smiley și Gina Pistol au devenit pentru prima oară părinți. Cei doi și-au dorit enorm de mult să aibă un copil, iar dorința lor s-a îndeplinit. Irina Fodor a înlocuit-o pe Gina Pistol în cele două emisiuni pe care le prezenta iubita lui Smiley: ”Chefi la cuțite” și ”Asia Express”, după ce iubita lui Smiley a născut. Micuța Josephine avea nevoie de toată atenția ei, însă vedetei i-au lipsit momentele petrecute alături de colegii săi și concurenții dornici să-și depășească limitele.

În urmă cu câteva săptămâni, vedeta s-a întors pe platourile de filmare. Vedeta a mărturisit că a avut o senzație ciudată în momentul în care și-a intrat, din nou, în rolul de prezentatoare TV a show-ului culinar ”Chefi la cuțite”. (CITEȘTE ȘI: DE CE A FOST ABANDONATĂ GINA PISTOL DE MAMA EI. DE CINE A FOST CRESCUTĂ IUBITA LUI SMILEY)

”Sunt foarte fericită că m-am întors! Am avut o senzație ciudată când am pășit din nou în platou. Am o fetiță care a împlinit deja 8 luni, dar am avut senzația că am plecat în urmă cu o săptămână. M-am bucurat mult să îi revăd pe cei trei chefi”, a declarat Gina Pistol.

Se întoarce Gina Pistol la Asia Express?!

Acum, însă, o singură întrebare stă pe buzele tuturor fanilor. Se întoarce sau nu Gina Pistol la ”Asia Express”?! În cadrul podcast-ului lui Speak de pe YouTube, vedeta a făcut dezvăluiri despre acest lucru. Se pare că nici ea și nici Smiley nu își pot imagina cum ar fi să stea două luni departe de fetița lor.

Momentan… Gina Pistol nu a luat nicio decizie în acest sens. Așteaptă ca micuța Josephine să împlinească un an și să vadă cum vor evolua lucrurile până la începerea unui nou sezon ”Asia Express”. (VEZI ȘI: DE CE NU SE MĂRITĂ GINA PISTOL CU SMILEY. DE „VINĂ” E FOSTUL LOGODNIC AL VEDETEI DE LA ANTENA 1)

”Vorbeam cu Andrei: «Eu, ca femeie, că am muncit toată viața și am fost activă, am nevoie de asta. Eu am nevoie de asta. Dar o să mor pe acolo de dorul vostru». Tu îți dai seama să lipsesc două luni din viața copilului? Să vedem, nu știu. Că nici nu pot s-o iau cu mine, că ai văzut și tu pe unde mergem, n-ai cum, chinui copilul. Ar putea sta cu colegii mei, […] dar nu mi-o lasă Andrei, ești nebun? N-aș putea să-i fac eu asta, că e greu să cari un copil acolo. Dar eu am nevoie de asta, se duce o luptă în mine”, a mărturisit vedeta.