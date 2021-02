Se știe deja câștigătorul sezonului 11 Românii au Talent?! Florin Călinescu a făcut anunțul

Ediția cu numărul 6 a emisiunii „Românii au talent” a adus deja primele pronosticuri pentru marea finală. Unul dintre concurenți i-a impresionat pe jurați, iar Florin Călinescu l-a declarat ca potențial câștigător al sezonului.

Ghintan Ionuț Mihail, rapper-ul din Timișoara, a ajuns la inimile telespectatorilor prin versurile sale și prin povestea de viață pe care o are. Acesta a fost părăsit de părinți într-un orfelinat, iar mai apoi a crescut pe străzi, însă muzica l-a salvat și l-a făcut să meargă mai departe. (CITEȘTE ȘI: ANDRA, GAFĂ DE PROPORȚII LA „ROMÂNII AU TALENT”! CE A PUTUT SĂ ÎI ÎNTREBE PE DOI CONCURENȚI, DUPĂ CE S-AU SĂRUTAT)

Florin Călinescu a fost cucerit de prestația tânărului, așa că nu a mai stat pe gânduri și a apăsat Golden Buzz-ul, trimițându-l direct în etapele finale ale concursului. Mai mult, juratul a pariat pe talentul tânărului și l-a desemnat chiar posibil câștigător al sezonului cu numărul 11.

„Are mari șanse să câștige Românii au talent”, a spus Florin Călinescu.

Ghintan Ionuț Mihail a reușit să ajungă și la cei de acasă, iar pe rețelele de socializare numărul său a fost apreciat de foarte multă lume. Majoritatea internauților fiind pe aceeași linie cu Florin Călinescu și desemnându-l marele câștigător.

„Excepțional! Va câștiga acest sezon!”, „Bravo măi băiatule ,ești un exemplu pentru noi toți. O să câștigi premiul”, „Momente pline de emoții. Bravo GIM, ești câștigătorul de anul acesta”, au fost câteva dintre comentariile internauților.

Ghintan Ionuț Mihail, poveste impresionantă

Ghintan Ionuț Mihail a cucerit pe toată lumea cu versurile sale și cu ambiția de care a dat dovadă de-a lungul vieții. Chiar dacă soarta nu a fost blândă cu el, tânărul din Timișoara a găsit o cale de supraviețuire și a luptat din greu pentru tot ce are azi. (VEZI ȘI: ADEVĂRUL DESPRE GIM! CINE E, DE FAPT, GHINTAN IONUȚ MIHAIL, RAPPER-UL CARE A LUAT ASEARĂ GOLDEN BUZZ LA ROMÂNII AU TALENT)

Rapper-ul le-a povestit juraților momentele grele prin care a trecut. Acesta a fost lăsat la orfelinat când avea doar 9 ani, iar imediat după ce fratele său a fost adoptat, a fugit de la casa de copii și a început o viață pe străzi.

„Am stat trei ani de zile în stradă,(…) noi avem acolo în Timișoara niște țevi, am săpat dedesubt, am pus cartoane, păturici, să nu se simtă umezeala aia,…emană atâta căldură că puteam să stau și în pielea goală în timpul iernii. Iar când era foamea aia, făcea Dumnezeu, că altcineva nu putea să facă, să am mă..să primesc, știi…fără să cer”, a mărturisit Ghintan Ionuț Mihail.