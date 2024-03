Se vinde casa legendarului Freddie Mercury. Cât costă vila de lux în care a trăit artistul timp de 11 ani

Fosta casă din Londra care a aparținut legendarului Freddie Mercury, solistul trupei Queen, a fost scoasă la vânzare pentru suma colosală de 38 de milioane de dolari. Garden Lodge din Kensington, vestul Londrei, a fost vila pe care Freddie a numit-o „acasă” mai bine de un deceniu.

Faimoasa casă londoneză a lui Freddie Mercury este pe piață pentru prima dată de când regretatul solist al trupei Queen a cumpărat proprietatea în 1980. Casa, din Kensington, vestul Londrei, este vândută de confidenta și fosta logodnică a lui Mercury, Mary Austin, care locuiește în proprietate de la moartea sa în 1991.

,,Această casă a fost cea mai frumoasă cutie de amintiri, pentru că are atâta dragoste și căldură în fiecare cameră”, spune Austin într-o declarație. ,,A fost o bucurie să trăiesc și am multe amintiri minunate aici. Acum că este goală, sunt transportat înapoi la prima dată când am văzut-o.”

,,De când Freddie și cu mine am pășit pe legendara ușă verde, a fost un loc al păcii, o adevărată casă a artistului, iar acum este momentul să încredințăm acel sentiment de pace următoarei persoane.”, a adăugat Austin.

Ce se va alege de casa lui Freddie Mercury

Atunci când a murit în urma unor complicații cauzate de SIDA, în 1991, Freddie Mercury i-a lăsat moștenire această proprietate luxoasă bunei sale prietene și foste logodnice, Mary Austin (72 de ani). Ea este cea care o vinde acum, prin intermediul firmei Knight Frank, relatează CNN. Anul trecut, Mary a scos la licitație mai multe obiecte care i-au aprținut lui Mercury.

După mai bine de 30 de ani în care a avut grijă de ele, Austin, acum în vârstă de 72 de ani, a scos la licitație aproximativ 1.400 de bunuri ale lui Mercury anul trecut, iar acum caută să vândă Garden Lodge pentru oferte de peste 30 de milioane de lire sterline (38 de milioane de dolari), potrivit Knight Frank.

Cum arată casa legendarului star Freddie Mercury

Proprietatea a fost cumpărată de Mercury pe loc când a vizitat-o pentru prima dată în 1980, potrivit Knight Frank, care se ocupă de vânzare.

Colaborând cu arhitectul și designerul de interior Robin Moore Ede, Mercury a renovat casa în următorul deceniu, folosind cele mai bune materiale și gustul său personal de design pentru a crea ceea ce el a numit „casa sa de țară din centrul Londrei”, a declarat Knight Frank într-un comunicat de presă luni.

Cântărețul Queen și-a proiectat casa pentru a fi un ,,un loc memorabil, primitor, care reflectă personalitatea sa vibrantă și viziunea eclectică”, a adăugat comunicatul.

În acest spirit, sala de mese a fost vopsită în galben-citrice, culoarea preferată a lui Mercur, cu tonuri complementare de bijuterii în cornișele camerei. Odată ce a găzduit pianul pe care Mercury l-a folosit pentru a compune ,,Bohemian Rhapsody”, salonul oferă vedere la grădina proprietății, care este împodobită cu magnolii mari și caracteristici de apă „de inspirație orientală”.

În apartamentul principal al proprietății se intră prin ceea ce a fost vestiarul lui Mercury, unde și-a depozitat hainele și costumele de scenă. Camera este oglindită din podea până în tavan, cu mai multe uși de dulap.

FOTO: Youtube