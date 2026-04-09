Se vinde un oraș întreg la preț de garsonieră. Ce beneficii primește viitorul proprietar

De: Irina Vlad 09/04/2026 | 17:23
Cei care vor să dețină un oraș întreg pot să cumpere unul în Australia. În inima zonei rurale din Queensland, la peste 800 km vest de Brisbane, se află un orășel cu propriul cod poștal și exact doi locuitori. Acum, întreaga populație din Cooladdi își face bagajele – iar orășelul este oficial scos la vânzare.

Pentru 400.000 de dolari australieni, cumpărătorii orașului vor primi Foxtrap Roadhouse, o casă cu patru dormitoare, și cheile de la orășel. Este o diferență uriașă față de prețul mediu de 935.000 de dolari pentru un apartament înghesuit din Sydney.

Cooladdi, cel mai mic oraș din Australia care are propriul cod poștal/ sursă foto: social media

Un oraș întreg este scos la vânzare

Cooladdi – al cărui nume provine, se pare, dintr-un cuvânt indigen local care înseamnă „rață neagră” – este unul dintre cele mai mici orașe din Australia. Statutul său oficial este susținut de oficiul poștal local, care funcționează în cadrul roadhouse-ului. Din această cauză, Cooladdi își păstrează propriul cod poștal: 4479.

Cei doi locuitori ai orașului, Carol Yarrow și Jo Cornel, au preluat hanul în februarie 2023. Aveau un plan pe trei ani pentru a readuce la viață acest loc de popas liniștit. Acum, acest termen este pe cale să se încheie. Având în vedere că Yarrow se apropie de pensionare, iar Cornel dorește să se întoarcă la Brisbane pentru a fi mai aproape de familie, cei doi sunt gata să predea frâiele.

Carol Yarrow și Jo Cornel, singurii locuitori ai localității Cooladdi, cel mai mic oraș din Australia care are propriul cod poștal/ sursă foto: social media

Noii proprietari vor avea multe roluri de îndeplinit. A conduce Cooladdi înseamnă a fi poștaș, barman, bucătar și comerciant: „Mâncarea și barul sunt probabil una dintre principalele sarcini; ne ocupăm și de livrarea corespondenței, ca parte a serviciilor poștale”, spune Yarrow, care a crescut într-o fermă între Quilpie și Windorah.

Obișnuită cu ospitalitatea în zone izolate, ea a petrecut ani de zile conducând moteluri și hoteluri. Chiar dacă este o muncă grea, ea spune că este o ocupație plină de satisfacții: „Întotdeauna am considerat că cel mai bun lucru este comunitatea locală… oamenii din zona de aproximativ 70 km care trec pe la proprietate.”

 

Cooladdi, cel mai mic oraș din Australia care are propriul cod poștal/ sursă foto: social media

 

Nu a fost întotdeauna atât de liniștit. Cooladdi a fost odată un nod feroviar aglomerat, cu o populație care a atins un maxim de aproximativ 270 de locuitori. Dar, pe măsură ce industria locală a ovinelor s-a redus și trenurile au încetat în cele din urmă să mai circule, orașul s-a golit încet. Școala și-a închis definitiv porțile în 1974.

„Locul ăsta e încărcat de istorie. De când locuitorii au plecat, mulți mutându-se la Charleville și în zonele invecinate, vin în vizită oameni care au crscut aici, special ca să își revadă vechile locuri preferate. Tehnic vorbind, în prezent, locuiesc doar două persoane in Cooladdi. Populația se calculează în funcție de numărul de persoane care dețin Foxtrap. Acesta este orașul, iar dacă un grup de patru persoane îl cumpără, atunci populația se va dubla”, a spus Yarrow

