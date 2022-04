Sebastian Dobrincu a dat alergatul în parc pe alergatul cu mașina! IMAGINI EXCLUSIVE cu bolidul de peste 200.000€

Sebastian Dobrincu este unul dintre personajele în vogă ale peisajului monden din România. Tânărul milionar nu face senzație doar pe social media, cu stilul său de viață luxos, ci și la televizor, unde a devenit jurat la “Imperiul leilor”. Sebastian conduce propria afacere, o firmă de social media și analiză digitală, business care i-a adus atât bani, cât și relații cu vedete internaționale, precum Justin Bieber și Selena Gomez. Tânărul antreprenor a ținut primele pagini ale publicațiilor interne și internaționale nu doar datorită realizărilor la nivel de business, ci și datorită relației cu Ioana Ignat, semn că acum stă mai mult prin România și îi priește.

Paparazzi CANCAN.RO l-au surprins pe acesta zilele trecute la o tură de jogging, într-un hanorac lejer, pantaloni scurți și o pereche de pantofi sport contrastanți. Piesa de rezistență a peisajului a fost Lamborghini-ul tânărului, care întoarce cu siguranță toate privirile. Sebastian Dobrincu vine de la alergat în parc, la alergatul prin oraș cu o mașină de peste 200 de mii de euro, cu un motor ce trezește inevitabil toți vecinii de la mai multe cartiere distanță.

Automobilul tânărului afacerist este un Lamborghini Huracan, de peste 200.000 €. Bolidul beneficiază de o motorizare V10, ce dezvoltă mult peste 600 de cai putere. Nu are sens să mai vorbim despre costurile de mentenanță pentru o astfel de mașină, căci merită atunci când sunetul produs este unul de-a dreptul impresionant, iar suta de kilometri la oră este atinsă în trei secunde, atunci când pneurile sunt încălzite.

Sebastian Dobrincu a povestit cum au arătat începuturile sale în lumea afacerilor, unde a întâmpinat serioase dificultăți, mai ales pe fondul situației școlare, când, în perioada liceului, a fost exmatriculat: „Sunt antreprenor, pe scurt, şi muzician… şi cu asta mă ocup, asta scrie în fişa postului meu. M-am autoînvăţat programare când aveam 8-9 ani şi am avut diverse job-uri. Da, am avut primul job la birou pe la 12-13 ani. Da, a fost o experienţă… pentru că nimeni de la birou nu ştia, de fapt, că sunt minor.

Şi, cu banii câştigaţi din diverse job-uri, am plecat la 17 ani, după ce am fost exmatriculat din liceu, de altfel, tocmai pentru că petreceam foarte mult timp la birou, iar conducerea şcolii nu a vrut să înţeleagă treaba asta. Şi, fiind exmatriculat, m-am urcat cu rucsacul în spate şi m-am trezit pe JFK, unde am început să caut investitori. Şi lucrurile au funcţionat în aşa fel, încât, compania a crescut şi acum locuiesc în Los Angeles fericit şi împlinit, şi pot să îmi urmez pasiunile pe toate planurile!”

