Sebastian Felecanu, avocatul din Iași acuzat că și-a aruncat iubita gravidă de la geam, și-a aflat sentința. La câți ani de închisoare a fost condamnat

Sebastian Felecanu, avocatul acuzat că ar fi ucis-o pe iubita lui însărcinată, pe care ar fi aruncat-o de la etajul 6 al blocului acum 3 ani, a primit sentința sa. Bărbatul a fost condamnat la 23 de ani de închisoare de către Curtea de Apel Iași. Decizia magistraților poate fi contestată în instanță.

Sebastian Felecanu, avocatul acuzat că ar fi omorât-o pe iubita lui însărcinată, Monica Cioată, printr-o acțiune în care a aruncat-o de la etajul 6 al locuinței lor, a aflat verdictul Curții de Apel Iași.

Așadar, individul „a fost condamnat la 23 de ani de închisoare și o despăgubire de 210.000 € cu titlu de despăgubiri pentru daunele morale pricinuite prin omorul calificat săvârșit în legătură cu concubina însărcinată. Soluția este una corectă având în vedere că din toate probele administrate reieșea că avocatul și-a omorât partenera în esență nerecunoscând niciodată pe parcursul procesului ca săvârșit o asemenea faptă și mai degrabă insistând pe ideea că Monica și-a luat viața”, a dezvăluit Adrian Cuculis, avocatul familiei Monicăi Cioată, potrivit observatornews.ro.

Citește și: BREAKING | MARIAN, UN TÂNĂR DE DOAR 24 DE ANI, A MURIT ÎNTR-UN ACCIDENT CUMPLIT. PRIETENUL SĂU L-A CONDUS SPRE MOARTE

Filmul morții Monicăi Cioată. Tânăra avocată era însărcinată

În data de 19 iunie 2021, o cameră de supraveghere situată în apropiere a surprins momentul în care Monica Cioată, o tânără avocată din Iași, a căzut de la etajul 6 al blocului în care locuia cu partenerul ei. Desi vecinii au sunat imediat la 112, femeia, care era însărcinată, a decedat în scurt timp.

La momentul tragediei, victima se afla în apartament împreună cu iubitul său, Sebastian Felecanu, care este și el avocat. Conform mărturiilor vecinilor, între cei doi a izbucnit un scandal puternic după ce s-au întors de la o petrecere. Inițial, anchetatorii au considerat posibilitatea unui act de sinucidere, însă, după aproape un an, pe baza unui set de expertize, dosarul a fost reclasificat rapid drept omor.

În urma acestui incident, avocatul a fost arestat sub acuzația de omorul Monicăi. A petrecut 1 an și 7 luni în detenție, până în luna februarie a acestui an, când, în urma unei cereri, judecătorii au hotărât să îl plaseze sub arest la domiciliu.

Monica Cioată, avocata care a căzut de la aproximativ 20 de metri înălțime, era însărcinată în momentul tragicului incident care i-a costat viața.

Decizia integrală a magistraților din Iași în cazul lui Sebastian Felecanu

Iată decizia integrală a judecătorilor de la Curtea de Apel Iași!

„Condamnă pe inculpatul FELECANU SEBASTIAN, …, domiciliat în …, cetăţean român, divorţat, de profesie avocat, fără antecedente penale, arestat la domiciliu, pentru săvârşirea, în data de 19.06.2021, a unei infracţiuni de ‘omor calificat asupra unui membru de familie’, prevăzută de art. 188 al.1– art. 189 al. 1 lit. g Cod penal, raportat la art. 199 al. 1 Cod penal, la pedeapsa principală de 23 (douăzeci şi trei) de ani închisoare. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 5 ani, pedeapsă ce se va executa conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal. În baza art. 65 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiului autorităţii de stat, pe durata prevăzută de art. 65 alin. 3 Cod penal. În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală menţine măsura arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpatul Felecanu Sebastian prin încheierea nr. 103 din 06.02.2024, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 613/45/2022/a12. În baza art. 72 Cod penal scade din durata pedepsei închisorii aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă penală durata reţinerii, arestării preventive şi a arestului la domiciliu de la 15.07.2022 la zi. În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat, în condiţiile art. 7 alin. 2 din acelaşi act normativ. Conform art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare aduce la cunoştinţa inculpatului că probele biologice care vor fi recoltate, vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, raportat la art. 249 alin. 1 şi alin. 5 Cod procedură penală, menţine măsura sechestrului asigurător dispus de procuror prin ordonanţa din 18 iulie 2022, emisă în dosarul de urmărire penală nr. 1061/P/2021, al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, asupra imobilului cu nr. cadastral … situat în …; imobilului cu nr. cadastral …situat în …; imobilului cu nr. cadastral … situat în …; imobilului cu nr. cadastral … situat …; imobilului cu nr. cadastral …situat în …, în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune şi acoperirii cheltuielilor judiciare şi menţinut de instanţă prin încheierea din 06.07.2023, pronunţată în dosarul asociat nr. 613/45/2022/ a5, până la concurenţa sumelor însumate de 80.000 lei – cheltuieli judiciare şi echivalentul în lei al sumei de 210.000 EUR, la cursul BNR aplicabil la data plăţii. În baza art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 19-20 Cod procedură penală obligă pe inculpatul Felecanu Sebastian să plătească părţilor civile Cioată Didina-Cristina, Cioată Dumitru şi Cioată Ioan-Cristian, toţi domiciliaţi în …, echivalentul în lei a sumelor de câte 70.000 EUR pentru fiecare parte civilă, calculate la cursul BNR de la data plă?ii, reprezentând daune morale. În baza art. 398 Cod procedură penală raportat la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă pe inculpatul Felecanu Sebastian la plata sumei de 80.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat, ocazionate de instrumentarea cauzei în cursul urmăririi penale şi a judecăţii în primă instanţă. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 21.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părşilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei”.

Citește și: EA ESTE DIANA, TÂNĂRA CARE A FOST ÎNGHIȚITĂ DE VALURI ÎN MAREA NEAGRĂ. TRAGEDIA S-A PETRECUT SUB PRIVIREA NEPUTINCIOASĂ A IUBITULUI EI