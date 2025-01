Sebastian Stan s-a întors în România! În ce film românesc va juca

De la Hollywood direct la București, Sebastian Stan, actorul de origine română și proaspăt nominalizat la Oscar, a revenit în țară pentru a se pregăti pentru rolul său din primul lungmetraj românesc în care va juca, regizat de renumitul Cristian Mungiu. Vizita actorului a fost discretă, însă fanii au fost încântați să afle că superstarul a fost văzut în Capitală, unde a stat la un hotel de lux, s-a bucurat de câteva ieșiri și a avut ocazia să se fotografieze, printre alții, cu campionul David Popovici.

Proiectul care îl aduce pe Sebastian Stan în România este filmul „Fjord”, o coproducție între Mobra Films (România) și Eye Eye Pictures (Norvegia), regizat de Cristian Mungiu, câștigător al prestigiosului Palme d’Or. Filmul, care va aborda teme sensibile precum toleranța, granițele intimității și libertatea, spune povestea unei familii de români care se mută în Norvegia și se confruntă cu un proces civil complex, după ce sunt acuzați de abuz fizic. Filmările vor avea loc în Norvegia, iar proiectul a primit o finanțare de 3,5 milioane de lei de la Centrul Național al Cinematografiei. Pelicula este deja considerată unul dintre cele mai așteptate titluri ale anului 2026.

Cristian Mungiu a vorbit despre colaborarea cu Sebastian Stan și despre modul în care actorul s-a implicat în proiect:

„Sebastian a venit în România pentru nişte repetiţii. Suntem într-o etapă de pregătire. Era important să ne vedem pentru nişte probe de costum şi repetiţii. Am fost împreună când am primit vestea că este nominalizat la Oscar. Ca să nu aibă prea multe emoţii, am convenit că vom lucra în acea zi şi, în timpul repetiţiilor, am primit eu un mesaj că a fost nominalizat. Mi-a făcut plăcere să-i dau vestea”, a declarat regizorul pentru Observator.