Secrete șocante ies la iveală în showbiz: o cântăreață celebră care i-a cucerit pe români ar putea fi bărbat?!

Recent, Lady Gaga a ales să vorbească deschis despre motivul pentru care a ales să nu nege mai multe zvonuri care circulau despre ea la începutul carierei sale. Răspunsul celebrei artiste la întrebările reporterilor s-au dovedit emoționante.

Fanii cântăreței știu destul de bine că artista a fost subiectul mai multor zvonuri privind sexualitatea ei atunci când a devenit celebră. Multe dintre au fost foarte persistente, deși nu se bazau pe dovezi, scrie CAPITAL FM.

În special, o teorie conform căreia Lady Gaga ar avea de fapt organe sexuale masculine devenise virală pe internet.

Lady Gaga a fost întrebată despre acest subiect în mai multe interviuri.

Cum a ales Lady Gaga să trateze cele mai neobișnuite zvonuri

Cu toate acestea, în loc să nege speculațiile cum că ar fi de fapt bărbat, Lady Gaga a ales să le transforme într-o ocazie de amuzament.

Într-un interviu celebru cu Anderson Cooper, la emisiunea “60 Minutes”, Cooper a întrebat-o pe Gaga despre acest zvon. Lady Gaga a oferit un răspuns care va rămâne în istoria culturii pop!

Ea a spus: „Poate că da. Ar fi atât de groaznic? De ce naiba să-mi pierd timpul și să dau un comunicat de presă dacă am sau nu un penis. Fanilor mei nu le pasă, și nici mie”.

Unde a ales Lady Gaga să clarifice subiectul

Acum, Lady Gaga a dezvăluit de ce a fost important pentru ea să lase zvonul să se alimenteze, în loc să dea un răspuns clar.

Tot într-o emisiune recentă, mai exact la “What’s Next? The Future with Bill Gates”, unde artista și miliardarul Bill Gates au discutat despre dezinformare, a adus în discuție, din nou, și acest subiect picant.

Lady Gaga a spus: „Când aveam 20 de ani, a existat un zvon că aș fi bărbat. Am mers peste tot în lume. Am călătorit pentru turnee, pentru promovarea discurilor mele. Aproape la fiecare interviu la care am participat… mi s-a spus: „Există acest zvon că ești bărbat. Ce ai de spus despre asta?‘”.

De asemenea, Gaga a explicat că, la momentul respectiv, pe internet existau fotografii cu ea care fuseseră „trucate” pentru a face să pară că este de fapt bărbat.

Motivul pentru care Lady Gaga nu a clarificat zvonurile în tinerețe

Explicând de ce a evitat să răspundă la întrebări, Gaga a spus: „Motivul pentru care nu am răspuns la întrebare a fost pentru că nu m-am simțit ca o victimă din cauza acelei minciuni. Dar m-am gândit ce se întâmplă cu un copil care este acuzat de asta, care ar crede că o figură publică ca mine s-ar simți rușinată”

Ea a adăugat apoi: „Am fost în situația în care clarificarea unui zvon nu era în cel mai bun interes al altor oameni. M-am gândit la binele altor oameni. În acel caz, am încercat să provoc oamenii să gândească și să răstorn lucrurile într-un alt mod”.

De ce au lăudat fanii abordarea artistei

În același timp, exista un mare interes al opiniei publice cu privire la organele persoanelor transsexuale și mulți fani au lăudat-o pe Gaga pentru că a contribuit la normalizarea faptului că femeile pot avea organie sexuale masculine și bărbații pot avea organe feminine.

Gaga a încheiat prin a spune: „Oamenii presupun că spectacolul meu nu este real, dar pentru mine acesta este cel mai real lucru pe care îl veți vedea despre mine. Este mult mai real decât toate zvonurile care sunt create să se învârtă în jurul meu pentru a obține mai multe click-uri.”

