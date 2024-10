E sau nu Ion Țiriac internat? Fiul lui, Alexandru, lămurește zvonurile: ”Nu o să apară el să se justifice la TV”

Recent, în spațul public a circulat o informație conform căreia Ion Țiriac (85 de ani) ar avea ceva probleme de sănătate și ar fi internat într-un spital din Viena, Austria. Alexandru Țiriac, fiul lui cel mare, a pus capăt tuturor speculațiilor și a vorbit despre presupusele probleme cu care s-ar confruntat fostul mare sportiv.

În urmă cu două zile, miercuri, 9 octombrie 2024, Ion Țiriac ar fi trebuit să fie prezent la un eveniment din Capitală. Miliardarul nu a putut onora invitația, iar absența sa a creat numeroase ipoteze conform cărora ar fi avut probleme de sănătate și ar fi trebuit să se interneze de urgență în spital. S-ar fi speculat chiar că acesta a fost infectat cu COVID-19 și ar fi plecat în Viena pentru a se trata. Coincidență sau nu, în anul 2020, miliardarul s-a tratat de COVID-19 într-o clinică din Germania, unde a stat internat timp de 8 zile, informație confirmată chiar de el – la vremea respectivă.

„Am avut Covid, am fost unul dintre primii. Am luat în Statele Unite. N-am știut că l-am avut, n-am știut că îl port în spate. Imediat feciorul meu cel mare m-a adus în Europa. A trebuit să mă țină în spital opt zile, nu știu de ce. Dar nu în România, în Germania. Apoi m-am săturat și am venit acasă”, a declarat Ion Țiriac ulterior.

Imediat după ce zvonurile au ajuns și la urechile Alexandru Țiria, fiul cel mare al miliardarului, a ieșit public și a clarificat întreaga situație. Ion Țiriac este sănătos, se află în București și în ultima perioadă nici măcar nu a fost la vreun control de rutină, astfel încât să se justifice zvonurile conform cărora ar avea probleme de sănătate și s-ar afla internat la un spital din Austria. NU RATA: Cum se menține Ion Țiriac în formă maximă la 85 de ani. Ce secret are: „În fiecare zi”

Ajuns la 85 de ani, se poate spune că Ion Țiriac este un exemplu demn de urmat, cel puțin în ceea ce privește stilul său de viață. S-a retras din sport la vârsta de 43 de ani, însă nu a renunțat niciodată la disciplina de sportiv. Miliardarul a renunțat la anumite mâcăruri și are un obicei pe care îl respectă cu sfințenie: face pauze alimentare dese și nu mănâncă între 4 și 6 ore pe zi.

„Nu mănânc între patru și șase ore în fiecare zi. Așa mă mențin. În rest, nu fac nimic, din păcate. Eu la 43 de ani, când am spus că am terminat, am zis «jur să nu mai ating o rachetă de tenis», «jur să nu mai alerg». Pentru că am alergat de trei ori mai mult decât Năstase, de șapte ori mai mult decât alții și am zis mi-ajunge, am făcut o greșeală”, a spus Ion Ţiriac în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”.